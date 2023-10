Alba aprova Comenda 2 de Julho a poeta Capinan | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o projeto que concede a Comenda 2 de Julho, mais alta honraria da Casa, ao letrista, poeta, escritor e jornalista José Carlos Capinan. A homenagem ao artista, nascido em Esplanada, no nordeste do estado, foi uma proposta da deputada estadual Maria del Carmen (PT).

A resolução foi publicada no Diário Oficial da Casa na quinta-feira, 5. A Comenda será entregue em Sessão Especial da Assembleia em data e hora a serem ainda estabelecidas.

De acordo com a parlamentar petista, a homenagem a Capinan se justifica pela contribuição dada por ele para o desenvolvimento da cultura e musicalidade da Bahia e do Brasil, além da defesa incessante da democracia no país.

Capinan, hoje com 82 anos de idade, é poeta formado ideologicamente no antigo Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Salvador, cidade para onde se mudou em 1960, quando passou a cursar direito na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Na capital baiana, conheceu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Zé e outros, jovens com os quais ele se juntou para construir musicais, inicialmente no Teatro Vila Velha, no Centro de Salvador, e depois em São Paulo, com o espetáculo “Arena Canta Bahia”.

Na sequência, ele topou o convite de Caetano e Gil para contribuir com suas letras para movimento estético-artístico chamado de Tropicália, responsável por revolucionar a música brasileira entre 1967 e 1969.

Entre suas mais famosas composições, estão “Ponteio”, parceria com o músico Edu Lobo que terminou vencedora do III Festival de Música Popular Brasileira; “Soy Loco Por Ti América”, homenagem ao revolucionário socialista Ernesto Che Guevara que foi composta em conjunto com Gilberto Gil; “Moça Bonita”, até hoje integrante do repertório de Geraldo Azevedo, também autor da canção; e “Papel Machê”, que se tornou um hit popular na voz do parceiro João Bosco.

Recentemente, a ALBA aprovou a concessão da Comenda 2 de Julho para dois outros grandes nomes baianos da música brasileira: Carlinhos Brown, que já recebeu a honraria, e Bell Marques, que receberá a homenagem nesta quinta-feira, 17, no plenário da Casa.