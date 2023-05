Aleixo Belov lança livro em Salvador nesta quinta-feira

O velejador e escritor Aleixo Belov, 80 anos, fez uma expedição à Passagem Noroeste, um dos trechos mais difíceis da navegação mundial, e transformou em um livro, que será lançado nesta quinta-feira, 1º, em Salvador. O evento acontece a partir das 18h, no salão de festa do Yacht Clube da Bahia, na Ladeira da Barra

A viagem começou em 5 de fevereiro de 2022 e foi concluída no dia 12 de novembro do mesmo ano, após o comandante e a equipe percorrem mais de 20 mil milhas náuticas, passando pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico, com seus trechos congelados. Toda a jornada está na obra “Passagem Noroeste 2022”.

Na ocasião, os admiradores do velejador ainda poderão conferir a exposição inédita com imagens da viagem, assinado pelo fotógrafo Leonardo Papini. Ele foi um dos integrantes do veleiro-escola Fraternidade, usado na viagem, junto com o marinheiro Osvaldino Dórea (Lito), a oceanógrafa Larissa Nogueira, a estudante Ellen Brito, o mecânico Hermann Brinker e o engenheiro civil Maurício Pitangueiras.

Livro “Passagem Noroeste 2022”

Décimo primeiro livro escrito por Belov, o “Passagem Noroeste” narra toda a viagem feita pelo comandante, na época com 79 anos, a bordo do Fraternidade. A embarcação foi a mesma usada em outras expedições do velejador, como nas duas das cinco voltas ao mundo que realizou e nas viagens à Antártica e ao Alaska.

Na nova obra, Belov conta, por exemplo, os grandes encontros durante a viagem, a exemplo do que aconteceu com os navegadores Beto Pandiani e Igor Bely, e também os desafios de enfrentar o mar congelado do Estreito de Bering. Por causa dessa última situação, a embarcação capitaneada pelo velejador precisou ficar à deriva.

No prefácio do livro, o escritor Joaci Góes, membro da Academia de Letras da Bahia e presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), destaca que a obra “Passagem Noroeste” conta uma “parte importante desta singular e grande vida” de Belov.

Todo o legado também pode ser conferido no Museu do Mar Aleixo Belov, situado em um casarão de três andares no largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. No espaço, o público pode conferir o acervo reunido por Belov de suas viagens pelos continentes e também o veleiro “Três Marias”, usado pelo comandante nas três primeiras voltas ao mundo que realizou em solitário. O museu funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas-feiras, a entrada é gratuita.