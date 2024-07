Alto do Cabrito sedia festival de arte com ações culturais gratuitas

- Foto: Divulgação

Espetáculos, saraus, roda de samba e apresentações de stand-up comedy integram a quarta edição do Cabrito Berra – Festival de Arte do Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador entre 12 a 21 de julho.

As atividades serão gratuitas e acontecerão aos finais de semana nos espaços E², Espaço Orun Aiyê, na sede do Terreiro Junsun e na Arena Point do Cabrito.

A programação busca fortalecer a identidade cultural do bairro através de formação, apresentações e dinamização dos espaços culturais da região, com programação gratuita para toda a família. O objetivo do festival é potencializar artistas oriundos do bairro, que já possuem trabalhos consolidados na região.

A programação do Cabrito Berra começa nesta sexta-feira, 12, com show de stand-up comedy do professor de História e comediante Matheus Buente, que apresenta o show “2 de Julho”, às 19h, no espaço E².

No sábado, 13, o grupo Novos Arteiros apresenta o espetáculo “Africaniei”, que aborda a luta do negro pela ocupação dos espaços que são seus por direito. A apresentação também acontecerá no espaço E², às 19h.

Já no domingo, 14, saraus tomarão conta da programação. Às 16h, no espaço E² recebe o Sarau do Cabrito, que contará com o Bonde da Calu com o Recital Maria Felipa. Nesta edição especial, o Sarau terá participação de Fabrícia de Jesus, Gleide Fraga, Jessica Sampaio, Juliana Cesar e Myriam Santana.

Confira a programação completa.

STAND UP – 12 DE JULHO| Matheus Buente

Comediante e Professor de História, Matheus Buente, 35, pode ser enquadrado entre os destaques da nova comédia baiana. Participou de festivais, videoclipes premiados, além de ser criador do grupo Vatapá Comedy Club e da primeira noite de comédia inédita da Bahia, o bloco de notas que recentemente se tornou um Festival de Comédia que lotou o Teatro Castro Alves em Salvador e a Cidade do Saber em Camaçari.

12/07/24 | Sex | 19h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

ESPETÁCULO –AFRICANIEI | Grupo Novos Arteiros

A luta do negro pela ocupação dos espaços que são seus por direito nunca esteve tão pautada como em nossa sociedade atual, mas esta luta vem sendo travada há décadas por diversas instituições e movimentos negros que contribuíram para a ascensão da nossa população. Africaniei se passa no século XXI, 2024, em Marechal Rondon, bairro periférico da cidade de Salvador, uma comunidade repleta de diversos artistas negros em seus corres buscando um espaço na sociedade. O espetáculo conta a história de dois irmãos que acabaram de perder o pai e precisam decidir na justiça quem herdará o espaço da associação que ele tanto lutou para construir. A montagem discute sobre a opressão às manifestações artísticas e culturais negras debatendo singelamente sobre o racismo estrutural.

13/07/24 | Sab | 19h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

RECITAL MARIA FELIPA | Sarau do Cabrito Convida Bonde da Calú

Sarau do Cabrito

Evento que movimenta a cena cultural do bairro desde 2015. O coletivo Sarau do Cabrito surgiu a partir da união de jovens artistas moradores do Alto do Cabrito com objetivo de dar visibilidade à produção artística do bairro através de um sarau cultural, intitulado Sarau do Cabrito. Nesta edição, especial dentro do Cabrito Berra, terá: Fabrícia de Jesus, Gleide Fraga, Jessica Sampaio, Juliana Cesar e Myriam Santana.

Recital Maria Felipa - Bonde da Calu

14/07/24 | Dom | 16h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

DE 19 A 21/07

ESPETÁCULO – O MALOQUÊRO | Jhoilson de Oliveira

A peça Maloquêro narra os desafios e os preconceitos enfrentados por homens e mulheres que sobrevivem nas ruas de Salvador. Escrito e interpretado pelo ator Jhoilson de Oliveira, o monólogo tem um texto dinâmico que quebra com a quarta parede e dialoga diretamente com os espectadores. O controverso personagem Chumbinho passeia pela comédia e pelos seus dramas para levar o público a refletir sobre os diversos aspectos que levam milhares de pessoas à situação de rua. A direção é da atriz e arte educadora Merry Batista, do Bando de Teatro Olodum.

19/07/24 | Sex | 19h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

OFICINA – Dança Afro | Com Jamile Alves

A oficina visa oferecer os fundamentos iniciais sobre dança a partir das vivências da ministrante.

20 e 21/07/24 | Sáb e Dom | 9h às 12h – Grátis | Público: Livre

Local: Terreiro Junsun - Rua Praça do Cabrito, n° 102

Inscrições via e-mail: [email protected] - (nome completo, telefone, e-mail e endereço).

OFICINA – Teatro | Com Lucila Laura

A partir da experimentação, ludicidade, brincadeiras e jogos, será explorada a imaginação e as emoções dos participantes.

Lucila Laura - Atualmente integrando o grupo de teatro Bonde da Calu, atuando em dois espetáculos infanto-juvenis com poética negrorreferenciada: “Sarauzinho da Calu” e “A Casa Encantada”, ambos com direção de Cássia Valle, e na performance “Bailinho da Aziza” também com direção de Cássia Valle.

20 e 21/07/24 | Sáb e Dom | 9h às 12h – Grátis | Público: de 4 a 12 anos

Local: Espaço Orí Aiê - Rua Praça do Cabrito, n° 111

Inscrições via e-mail: [email protected] - (nome completo, telefone, e-mail e endereço).

OFICINA – Percussão | Com Mestre Gordo

Através da História do Experimental serão trabalhados arranjos, ritmos, técnica e educação musical estimulando que os envolvidos se tornem protagonistas das suas próprias histórias.

Eden Paulo ou Eden Gordo é Arte Educador, empreendedor Cultural, Arranjador e Mestre do Bloco Elegante e do Sofisticado Cortejo Afro da Bahia.

20 e 21/07/24 | Sáb e Dom | 9h às 12h – Grátis | Público: A partir de 12 anos

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

Inscrições via e-mail: [email protected] - (nome completo, telefone, e-mail e endereço).

ESPETÁCULO – MEMÓRIAS DO CABRITO | Grupo de Teatro É Ao Quadrado

O espetáculo promove o encontro fictício dos povos originários que viveram no litoral do Brasil colônia e do povo que formou o Quilombo do Urubu, em São Bartolomeu. Através deles, o espetáculo conduz o espectador a uma viagem na história da formação do povo brasileiro do ponto de vista do oprimido na luta contra a violência do colonizador. Montado em 2012 em parceria com o Projeto Suburdança, texto e direção de Elizete Cardoso.

20/07/24 | Sab | 19h – Grátis

Local: Sede do Grupo É Ao Quadrado - Rua Adilson Leite, nº39 E, Alto do Cabrito

SHOW – SAMBA CABRITO BERRA | Roda de Samba com Zenon Santos (Sr. Z) e Convidados

Sr Z

Sr Z é um grupo de samba soteropolitano liderado pelo músico, compositor, escritor e poeta, Zenon Santos. Sr Z realiza um som diferenciado que para além do samba, promove intervenções poéticas, construindo releituras de letras consagradas no cenário musical brasileiro. Ritmando poesias, nos embalos do cavaco, pandeiro e tantã, o grupo tem levado cultura e entretenimento e o mais autêntico samba de raiz aos eventos. Sr Z, possui em sua identidade musical os versos cantados e o cantar dos versos, dispondo se de diversos recursos sonoros e artísticos, o que torna seu show autêntico, dinâmico e singular.

Clara Castro

Moradora da Boa Vista do Lobato, começou a cantar aos 9 anos, como brincadeira com a mãe e a prima. Mas a grande virada veio quando ela gravou um vídeo e postou na internet. O material fez sucesso e, depois disso, seu pai formou a banda Clara Castro. Ela já participou do programa The Voice Kids, integrando o time do técnico e cantor Mumuzinho.