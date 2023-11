Amigos e agentes culturais lamentam morte de Jayme Figura | A TARDE

Agentes culturais, fãs, amigos e amigas de Jayme Figura utilizaram as redes sociais para se despedir do artista plástico, que morreu em Salvador, neste domingo, 26, aos 64 anos.

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro falou sobre o artista: "Jayme Figura foi um ícone singular, cuja genialidade artística deixa uma marca inigualável na cena cultural de Salvador. Sua criatividade e paixão pela expressão visual são um legado que continuará a inspirar gerações".

A empresária e chef de cozinha, Angeluci Figueiredo, dona do restaurante e pousada Preta, em Ilha dos Frades, também prestou uma homenagem ao amigo.

"Eu era seu anjo de ferro, mas na verdade você era o anjo. Estou triste! 'Não sei por que você se foi e aquele adeus não pude dar', vou sentir saudades das nossas risadas da madrugada, de vc reclamar comigo porque comprei um celular analógico, de vc mostrar seu rosto sem máscaras, de mostrar sempre você. Obrigada, seu Anjo de Ferro vou guardar as melhores lembranças. Vá em paz, meu amigo. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história", escreveu Angeluci em foto publicada no Instagram.

Nas redes sociais do Portal A TARDE, leitores deixaram mensagens de despedida e carinho. Muitos compartilharam suas memórias de quando o conheceram pelas ruas da cidade.

"Que pena!!!! Uma vez eu trabalhava em uma funerária, ele entrou pra me pedir uma Coroa de flores, eu tremi de medo, mas como não era a primeira vez q ele entrava , eu dei logo pra ele ir embora. Acabou q quando eu estava pegando, ele levantou a máscara pra mim e começou a conversar comigo e meu medo foi embora, muito inteligente e ganhou meu respeito naquele dia. Que Deus conforte a família e amigos", contou uma seguidora.

"E quem nunca correu do Jaime figura no centro de Salvador?Certamente não passou por toda etapa da infância em salvador.Mas ele realmente era uma grande figura.Que Deus o tenha", lamentou outra.



O Esporte Clube Bahia também usou as redes sociais para lamentar a morte do artista. "O Esquadrão lamenta o falecimento do artista plástico e poeta Jayme Figura, personagem emblemático das ruas do Centro de Salvador. Ele era torcedor tricolor e tinha 64 anos. Nossa solidariedade a familiares e amigos".

A causa da morte de Jayme não foi divulgada. Ele havia passado mal há três dias e foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Neste domingo, voltou a se sentir mal e não resistiu. Não há informações sobre velório e sepultamento.