Ana Carolina volta à Concha Acústica neste domingo

Ana Carolina - Foto: Iris Alves

A cantora e compositora Ana Carolina tem rodado o país homenageando uma das maiores representantes do rock brasileiro da década de 1990, a cantora Cássia Eller, com a turnê Ana Canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você. No domingo (10) é a vez da Concha Acústica receber a apresentação. O espetáculo busca reverenciar a obra de Cássia, destacando sua influência e seu impacto pessoal e profissional na trajetória de Ana Carolina.

O repertório foi selecionado cuidadosamente por Ana e sua equipe, após uma imersão na discografia de Cássia. A escolha das canções buscou equilibrar grandes sucessos, como Malandragem, com faixas menos conhecidas, mas igualmente representativas, como Maluca. “Ouvimos à exaustão toda a discografia para entender quais músicas deveriam entrar no setlist, quais arranjos fazer, como misturar nossos DNAs para conseguir fazer essa homenagem da melhor forma possível”, conta Ana.

Cada faixa foi repensada para manter a essência original das composições de Cássia, ao mesmo tempo em que incorpora a identidade vocal e musical de Ana. Dividido em cinco atos, o espetáculo segue uma linha narrativa que destaca aspectos distintos da obra e da personalidade de Cássia Eller.

Cada ato busca explorar temas como delicadeza, irreverência e intensidade, características que marcaram a trajetória de Cássia. Essa estrutura também contribui para criar uma experiência dinâmica e envolvente, possibilitando que o público vivencie diferentes facetas da artista. “Acho que o show inteiro é bem emocionante, principalmente porque dividimos em atos, então cada parte tem um motivo. Um ato é mais delicado, outro é mais debochado, tem ainda uma parte que eu canto meus próprios sucessos. O todo é muito bonito e emocionante”, antecipa a cantora.

A escolha por incluir algumas de suas próprias canções no repertório é uma forma de Ana Carolina reconhecer a influência que Cássia teve sobre sua própria trajetória. Ao integrar suas composições ao tributo, a artista constrói uma ponte entre seu trabalho e o legado da homenageada, permitindo que o público perceba as conexões entre suas músicas e as de Cássia, uma espécie de diálogo entre duas gerações da música popular brasileira.

Para Ana Carolina, o processo de revisitar a obra de Cássia Eller foi também uma redescoberta pessoal. Mesmo como admiradora de longa data, ela confessa que se aproximou ainda mais da artista durante a preparação para o projeto.

“Minha posição sempre foi a de fã, e o processo de fazer as músicas dela veio justamente com o projeto. E foi lindo”, conta. Essa imersão na obra de Cássia não foi apenas técnica, foi também afetiva, o que resultou em uma interpretação carregada de autenticidade e emoção.

“Sempre falei como sou fã de Cássia Eller e do quanto ela me inspirou na vida, tanto de forma profissional, com aquela voz que era excepcional, quanto no âmbito pessoal, porque ela era muito a frente do seu tempo, além de ser uma pessoa extremamente generosa”, compartilha Ana.

Com direção de Jorge Farjalla, o show promete trazer uma interpretação cênica que enriquece a apresentação musical. A proposta de Farjalla envolve a criação de um ambiente visual que dialoga com a performance musical e que destaca a força das canções. A direção enfatiza, assim, a complexidade da homenageada, criando momentos de grande apelo visual e emocional.

A banda que acompanha Ana Carolina é formada por músicos experientes, como Juliano Valle nos teclados e Theo Silva nas guitarras e violões. O grupo conta ainda com Lancaster Pinto no baixo, Thiago Faria no violoncelo, Cesinha na bateria e Leonardo Reis na percussão.

A formação instrumental foi pensada para explorar ao máximo as nuances das canções, oferecendo uma sonoridade rica que complementa a interpretação de Ana Carolina.

Thathi nas honras da casa

Quem abre a noite no domingo é a cantora baiana Thathi, que traz um repertório que homenageia e revisita a obra de Marina Lima, interpretando canções como Fullgás, Charme do Mundo e Uma Noite e Meia.

“Marina Lima foi a primeira artista pop com quem me identifiquei, sempre foi uma grande referência. Mulher multifacetada, cantora, compositora, empunhando uma guitarra, isso sempre me encantou, é inspirador, libertador e muito representativo! Sua fusão de pop, rock e MPB sempre soou perfeita aos meus ouvidos. Estou muito feliz em apresentar esse show no palco sagrado da Concha, vai ser show muito especial”, promete Thathi.

A artista, que já colaborou com nomes consagrados da MPB, inicia sua apresentação às 18h30. Logo após, Ana Carolina sobe ao palco com o tributo à Cássia Eller.

Origem

A cantora, compositora, produtora e instrumentista juiz-forana Ana Carolina iniciou sua carreira musical em 1999, com o álbum homônimo Ana Carolina, e revelou-se uma voz marcante da Música Popular Brasileira. Dona de tom grave e interpretação visceral, rapidamente conquistou o público com sucessos como Garganta e Quem de Nós Dois.

Sua discografia abrange diversos gêneros, incluindo MPB, samba, pop e bossa nova, e inclui álbuns de estúdio e gravações ao vivo que se tornaram multiplatinadas.

Ana é também conhecida por parcerias com grandes artistas nacionais e internacionais, como Seu Jorge, Gilberto Gil e John Legend.

Além da música, já atuou como produtora em seus trabalhos e é reconhecida como uma das artistas mais influentes da sua geração na cena musical brasileira.

Ana Carolina - Turnê ‘Ana canta Cássia’ / Domingo (10), 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 120 (meia, 2° lote), R$ 200 (inteira, 1° lote), R$ 192 (solidário, levar quilos e alimento não-perecível), R$ 140 (Clube A TARDE) / Vendas: Bilheteria Digital, Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra), bilheteria TCA / Classificação - 16 anos

