Angela Bassett discursa com emoção para Salvador: “sejam fortes” | A TARDE

A atriz Angela Bassett não conseguiu segurar a emoção ao ser homenageada neste domingo, 5, em Salvador, durante um show promovido pelo Festival Liberatum. Intérprete da “Rainha Ramonda” na franquia “Pantera Negra”, da Marvel, a norte-americana foi ovacionada pelas milhares de pessoas que acompanhavam o evento, na Praça Cairu, após fazer um discurso motivador, voltado aos moradores da capital baiana.

O momento ocorreu durante a apresentação do Ilê Ayê. Anunciada pelo jornalista Bruno Rocha, o Hugo Gloss, Angela disse que queria vir ao Brasil há muito tempo e exaltou a beleza afro do país. Ela ainda chamou o público de “amigo”, arrancando aplausos da plateia

“Sim, eu ouvi que eu tinha alguns amigos no Brasil. Obrigado por me mostrarem tanto amor durante a minha visita aqui, ao seu lar lindo. Quero agradecer ao Liberatum por escolher esse país magnífico, porque, realmente, tinha sido o meu desejo, de coração, vir a esse país, e ver as suas caras, suas caras lindas pretas e pardas”, declarou.

A atriz seguiu elogiando o país e, de forma especial, saudou os soteropolitanos com um pedido para que sejam mais “fortes e resilientes”. Citando forças divinas, ela disse que “os melhores dias já estão diante de nós”, ao se referir aos baianos.

“O Brasil é um destino fantástico, as pessoas têm que vir e visitar. Vocês têm uma mística, um amor. Vocês sabiam disso? Vocês entendem e compreendem isso? Sua energia, o seu corpo, a sua fome de viver dá um prazer imenso para esse mundo”, começou.

“Para o Liberatum, para todos os convidados que eu conheci essa semana, eu saúdo a todos vocês, queridos cidadãos de Salvador, Bahia. Eu encorajo vocês, nas palavras de nosso Senhor, para que sejam fortes, que sejam resilientes, que não tenham medo ou dúvida porque o Seu Deus está com você onde quer que você vá. Nunca abandone a esperança porque a esperança é a expectativa de algo bom. Eu sempre espero algo bom, então eu motivo vocês a seguirem o Seu Senhor, a Deus. Segurem-se em si mesmo e vamos sonhar a melhor visão que nós temos para a nossa vida, porque os nossos melhores dias estão diante de nós”, finalizou.

Esta é a segunda homenagem para Angela em solo baiano. Anteriormente, no sábado, 4, ela já havia ganho o prêmio Liberatum pela sua trajetória e pioneirismo cultural, em evento privado, realizado no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab).

A premiação para Bassett reforça sua importância para a cultura negra do mundo. A atriz, cantora, compositora, instrumentista e diretora norte-americana recebeu os prêmios Globo de Ouro, Escolha da Crítica, Artista do Ano da NAACP e Variety Creative Impact in Acting, com indicações ao Oscar, SAG e BAFTA. Também foi nomeada uma das Mulheres do Ano da revista Glamour e homenageada como uma das Time 100 e Time Women of the Year em 2023.

O show gratuito de encerramento conta ainda com shows de Ground Zero Blues, Lazzo Matumbi, Ilê Ayiê, Orquestra Afrosinfônica, Luedji Luna e Márcio Victor. A programação do Liberatum termina nesta segunda-feira, 6.