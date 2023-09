Após 25 anos, Flora Gil encerra Camarote Expresso 2222

A empresária Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, decidiu encerrar seu trabalho no mais badalado camarote do Carnaval de Salvador, o Expresso 222, depois de 25 anos. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo informações, a empresária passará a marca do camarote para a Love Love, festa organizada pela banda Gilsons –integrada por José Gil, filho do cantor e de Flora, e por João Gil e Francisco Gil, netos do casal.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, Flora Gil busca empresas interessadas em dar continuidade ao projeto do camarote, assumindo a produção e colocando seus nomes no espaço.

Na primeira edição, no Rio de Janeiro, a festa teve como convidados a cantora baiana Rachel Reis e o DJ Nuts; na segunda, em São Paulo, as atrações foram Mariana Aydar, Gilberto Gil e Liniker. No próximo verão, eles aportam em Salvador.