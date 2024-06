“Apoteótico”, celebra Carlos Prazeres após público lotar Concha

Evento aconteceu na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, neste domingo, 16 - Foto: Caio Lírio | OSBA

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realizou a 8ª edição do São João Sinfônico, que neste ano homenageia o cantor pernambucano Dominguinhos. O evento aconteceu na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, neste domingo, 16.



O público que lotou o espaço pôde aproveitar um repertório baseado nas obras do compositor, um dos grandes ícones da música nordestina, que faleceu em 2013. As pessoas dançaram e se emocionaram ao som de clássicos como “Eu só quero um xodó”, “De volta para o meu aconchego”, “Isso aqui tá bom demais”, com muito forró, xote e baião.

Carlos Prazeres, regente titular da Osba e da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC), definiu, em entrevista ao Portal A TARDE, o momento como “apoteótico”.

“É como se a orquestra e o público fossem uma coisa só. A gente vê esses milagres quando começamos o concerto com a música do tcheco Antonín Dvořák e a galera fica em silêncio absoluto. E hoje esse público da Osba é o público que fala assim: ‘o que que você tem pra me mostrar? Vai ser música contemporânea, vai ser forró, vai ser música romântica, vai ser brega?’. Isso é um fenômeno, é uma coisa que a gente conseguiu e que vai ser objeto de estudo para o futuro”, destacou o maestro.

Ainda em êxtase com a empolgação e o carinho do público durante a apresentação, Prazeres enfatizou a felicidade que sentiu. “Eu fico muito feliz com esse trabalho. Eu acho que essa orquestra hoje, ela é fundida com seu público de uma maneira única, porque ela gera uma sensação de pertencimento, essa que é a verdade”.

Para interpretar as obras de Dominguinhos em versões sinfônicas ao lado da Osba, a apresentação teve como convidada a cantora Liv Moraes, filha de artista e ex-integrante de sua banda. Liv já lançou dois discos, tendo o forró como pilar de seu trabalho.

Prazeres pontuou que o objetivo da homenagem foi manter a “chama familiar” acesa. “Dominguinhos ainda está vivo aqui com a gente, através da filha dele, e [ele] estava aqui passando essa energia dele toda para essa orquestra”, completou.