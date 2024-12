Armandinho e Eric Assmar gravam álbum ao vivo em Salvador

Armandinho Macedo e Eric Assmar - Foto: Sidney Florencio

“Armandinho, para mim, é um Hendrix. Só nasce um Armandinho. Não nascem dois. Ele é um diamante. É algo precioso em qualquer lugar do mundo que ele for. Um cara que está aí mandando tudo e mais um pouco. Um cara iluminado. Uma luz divina. Ali, Deus apontou o dedo e disse: 'Esse vai ser o cara'! E é o cara, mesmo. A primeira vez que o vi tocando, eu tinha dez anos de idade, acho. Foi no programa do Flávio Cavalcanti, A Grande Chance (Rede Tupi, anos 1960), quando ele foi revelado tocando bandolim de uma forma iluminada naquela noite. A partir daí, todo mundo conhece o resto. Ele impressiona qualquer pessoa. Um talento como o dele não tem fim, não tem fronteira. É o Armandinho e ponto final”. As palavras acima são do saudoso guitarrista Álvaro Assmar. Ele as proferiu para este escriba há alguns anos, durante uma entrevista na qual foi perguntado acerca dos grandes nomes da guitarra mundial para ele. Não à toa, o nome de Armando Macedo, o grande Armandinho, foi colocado ao lado do de Jimi Hendrix.

No mesmo papo, o precursor do blues na Bahia e um dos representantes mais virtuosos do slide guitar falou sobre sua continuidade genética tanto na música quanto na vida, Eric Assmar, e sobre como seu filho já o ultrapassava em competência técnica. “Ele está fazendo seu trabalho de forma brilhante. Talvez até melhor e mais evoluído do que eu faço. Ele está dando continuidade com louvor. Um trabalho muito bem feito", disse Álvaro, um brilho nos olhos ao falar tanto das qualidades de virtuose de seu amigo, Armandinho, quanto a de rebento.

Encontrar esses dois ícones, Eric e Armandinho, no palco, e, ainda melhor, em um registro fonográfico visando a gravação de um disco, é uma oportunidade que qualquer apreciador da boa música não poderia pensar em perder. E se o local do concerto for um teatro, ambiente ainda mais propício para uma noite inesquecível de mergulho guitarrístico (lembram do Wednesday Blues? Pois é...), a presença se torna mais do que obrigatória.

Enfim, será essa oportunidade que se fará necessária de se cumprir na noite de quinta-feira, dia 21, em duas sessões, às 19h e às 21h, no Cineteatro 2 de Julho, localizado no IRDEB - Federação.

Gerações musicais

“Finalmente, né?”, comenta entre sorrisos Armandinho no vídeo de divulgação do show que ele e Eric Assmar postaram em suas redes sociais. “Registrar esse encontro maravilhoso dessas duas gerações musicais, mas que têm um mesmo gosto musical", complementa o veterano guitarrista.

Essa, no entanto, não será a primeira vez que Armandinho e Eric Assmar vão dividir um palco. "Esse projeto com Armandinho começou em julho de 2023, através de um apresentação que fizemos juntos no festival Oxe Jazz, projeto que tem a minha curadoria", explica Eric Assmar em entrevista ao jornal A TARDE.

“O formato do show na ocasião era Eric Assmar Convida Armandinho. A ideia ali era trazê-lo para a gente fazer esse diálogo de gerações da guitarra, passando pelo blues, pela música baiana, pelo rock ‘n’ roll, e tendo as guitarras como grandes protagonistas", pontua Eric.

O show que foi realizado no ano passado, no Oxe é Jazz, gerou uma sintonia imediata entre os dois guitarristas justamente por permitir que o diálogo musical entre ambos acontecesse por meio de suas referências.

“Juntando Armandinho com a guitarra baiana, essa referência dele que conecta a música daqui com o frevo, com o choro, e trazendo isso ao universo do blues e do rock ‘n’ roll, que tem a ver com a minha formação e com o trabalho que eu desenvolvo, criamos um repertório que envolveu canções de sucesso da carreira dele no Armandinho, Dodô & Osmar e com A Cor do Som, além de clássicos dos Beatles, Jimi Hendrix e Santana. E também trouxemos canções minhas ligadas a esse universo do blues. Tudo isso resultou naquele show que teve uma recepção muito acima do que a gente esperava. Foi muito bem recebido, rolando uma energia muito legal entre nós”, comemora.

A evolução desse show para uma parceria contínua não tardou a acontecer, bem como a ideia de um registro para a posteridade através de um disco gravado ao vivo, como explica Eric. "A partir desse projeto do Oxe é Jazz, outros convites vieram. Acabou que foi muito natural que esse, que seria um show apenas, se tornasse um projeto musical. Participamos juntos de alguns festivais na Bahia e fora. Realizamos eventos em produções nossas. A consequência natural disso é que o show ganhasse um formato que foi se consolidando aos poucos. Sentimos, então, a necessidade de registrá-lo em um álbum. No caso, um registro todo artisticamente pensado para ser o desse novo show que formatamos juntos, somando aí, também, canções inéditas e um repertório todo pensado para essa ocasião", pontua Assmar.

Captar a sintonia tão natural entre os dois guitarristas a partir de uma apresentação ao vivo tornará esse álbum um registro único, uma vez que a junção desses diversos elementos musicais se evidenciará de maneira ainda mais potente diante de uma plateia.

“Pretendemos que o álbum congregue um pouco dos clássicos, das releituras, das músicas autorais, das mais antigas, das canções novas. E tudo tendo um viés predominantemente instrumental. E o mais legal de tudo: como é um show muito afeito à coisa da improvisação, em que a mesma tem um papel muito central, entendemos que fazer uma gravação ao vivo seria o que preservaria essa atmosfera e traria isso para a circunstância de um álbum gravado", explica Eric.

Clássicos e inéditas

Entre as músicas inéditas, Eric comenta que a inspiração trazida pela citada sintonia com o mestre da guitarra baiana foi um propulsor para essa criação. “Blues para Armando é uma música que escrevi justamente porque esse trabalho meu com ele tem essa congregação dessa escola que veio da guitarra, do rock ‘n’ roll e, por sua vez, do blues. Então, é um show que tem muito essa coisa da improvisação que vem do blues. Fiz uma canção que traz essa coisa do blues em um formato mais tradicional, do shuffle, que é uma levada muito tradicional do estilo pensada para a guitarra do Armadinho. Para que ela possa fazer o que de melhor ela faz: é improvisar e nos brindar com momentos maravilhosos”, crava Eric.

A outra canção inédita remete a dois saudosos precursores, o já citado Álvaro Assmar, e o co-criador do trio elétrico, Osmar Macedo, pai de Armandinho.

Eric explica: “Assmar e Osmar é uma música que surgiu a partir de uma piada do próprio Armando em um show que fizemos. Ele estava falando um pouco sobre sua história com o trio elétrico, com a guitarra baiana, do seo Osmar. Ele falou comigo e fez a piada: 'Assmar e Osmar'. Fez esse trocadilho, essa rima com o meu sobrenome e o do meu pai, e o nome do seo Osmar. Nós dois temos essa semelhança na nossa história. Ele, tal como eu, também teve uma formação a partir da influência do próprio pai. A música brinca um pouco com essa questão de termos vindo dessa herança familiar, de termos feito música com os nossos pais, de termos esse fator em comum na nossa história pessoal. É um frevo que traz elementos da estrutura do blues", explica Eric, pontuando um elemento técnico na faixa que se tornou marca de Álvaro.

“Assmar e Osmar traz o slide guitar, que é uma técnica que eu uso bastante. A minha maior inspiração do slide sempre foi meu saudoso pai. E essa canção é um pensamento meu do que seria um encontro musical do Álvaro Assmar e do Osmar Macedo. Eu e Armandinho no plano de cá e eles dois lá no plano celestial, fazendo música. É uma forma de eu brincar um pouco com isso, com esse trocadilho que ele trouxe, e propor uma aliança entre os dois mundos. Propor uma junção entre o frevo e o blues, tendo a guitarra e as guitarras como elementos centrais. Também uma música muito regada pela improvisação com duetos do instrumento. Isso é uma coisa que vai estar muito presente nesse show e que as músicas inéditas só corroboram de uma maneira muito destacada", finaliza Eric Assmar.

Parafraseando Álvaro, foram dois aqueles na Bahia para quem Deus apontou e disse: "Vocês são os caras!"

ARMANDINHO & ERIC ASSMAR - GRAVAÇÃO DO DISCO AO VIVO / Quinta-feira (21) em duas sessões: 19h e 21h / CINETEATRO 2 DE JULHO - FEDERAÇÃO /R$ 100 e R$ 50 / VENDAs: TICKETMAkER.COM.BR