'Artist Alley' abre espaço para artistas independentes no Bon Odori

Em sua décima quinta edição em Salvador o Festival de Cultura Japonesa, inova com oportunidades para artistas independentes, através do espaço Artist Alley. O evento, que celebra a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular do verão japonês, começou nesta sexta-feira, 25, vai até o domingo, 27.

O festival contempla uma programação diversificada com atrações para todas as idades: oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops fazem a alegria dos visitantes. O Portal A TARDE esteve no espaço Artist Alley e conversou com alguns artistas que estavam no local. A tatuadora Gabriela Correia, de 27 anos, afirma estar muito feliz com a oportunidade de mostrar um pouco do que é e seu lado artístico para o público.

A Tatuadora Gabriela Correia e sua amiga Alice, divulgam seus trabalhos no espaço Artist Alley | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

“Já sou tatuadora há 3 anos, mas também sou ilustradora. Então, quando eu e minha amiga Alice vimos a oportunidade de mostrar nossa arte para a galera no festival que a gente gosta tanto, a gente correu e fez tudo para divulgar nosso trabalho aqui. Geralmente o nosso tema é o geek. Trouxemos eco bags, stickers, meus bonés, e todo nosso stand foi pensado para ter as cores da nossa marca. Temos o laranja, roxo e amarelo.”



Já Clara Ribeiro, levou para o festival o estúdio Cyperus, que ela define como uma papelaria artesanal, que trabalha, basicamente, com papel e linha. A empreendedora disponibilizou para os clientes: cadernetas, cadernos cortados a mão, agendas e diários de viagens.

A Empreendedora Clara Ribeiro trouxe para o espaço, papelaria artesanal, que trabalha, basicamente, com papel e linha | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

“Caderno geralmente feito em couro. Antigamente os japoneses levavam em viagens para não estragar os documentos. Dentro dele existiam tiras de tecido para que os documentos fossem enrolados. Hoje em dia a gente faz com elástico. Mas os caderninhos internos são retiráveis, quando acaba um, pode tirar e trocar por outro. Como a capa é de couro, você nunca vai perder ele”.

Nesta edição, a expectativa é que o XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2023, reúna um público superior a 80 mil pessoas nos três dias de realização do evento.