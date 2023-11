Artistas do Liberatum serão recebidos com jantar em Salvador | A TARDE

Grandes nomes da cultura nacional e internacional vão se reunir em Salvador, na próxima semana, para o Festival Liberatum. O evento, que acontece entre os próximos dias 3 e 5 de novembro, vai debater temas como inclusão, igualdade e diversidade.

Para dar as boas vindas à capital baiana, o Fera Palace Hotel, que patrocina o Liberatum, vai promover um jantar especial em sua área do rooftop. Estarão presentes nomes como Viola Davis, Rossy de Palma, Angela Bassett, Debbie Harry, Alcione, Iza, Taís Araújo, dentre outros.

“Para nós é uma imensa satisfação apoiarmos um evento como o Liberatum que visa colocar no centro do debate pautas antirracistas e a favor da diversidade. Essa será uma grande oportunidade de Salvador, a cidade com maior população afro fora da África, mostrar ao mundo a sua riqueza, seus costumes e cultura”, explica o CEO da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera.