Ator e diretor teatral, Harildo Déda morre aos 83 anos em Salvador

Considerado um dos principais nomes do teatro baiano, o ator e diretor Harildo Déda morreu aos 83 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 19, pelo presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro.

A causa da morte ainda não foi revelada, assim como a data exata em que o falecimento ocorreu. Por meio de nota, Guerreiro lamentou a perda e se considerou como um discípulo de Déda.

"Harildo era/é um homem apaixonado, pela vida, pela representação da vida, pelo teatro. Ele respirava cada personagem, vibrava com cada fala, cada gesto, entregava conhecimento, aprendizado, técnica. Mestre Harildo agora é memória viva, presente, preservada em cada aluno, em cada aluna, que levarão para sempre a sua sublime generosidade e entrega ao trabalho de esculpir vidas. Viva Harildo Déda!", escreveu.

Déda também era professor aposentado da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ao todo, o artista fez cerca de 70 peças como ator e mais de 20 espetáculos como diretor.

Na televisão e no cinema, Harildo Déda tem participação em Carga Pesada, Faça Sua História, Gabriela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tieta do Agreste, Central do Brasil, Cidade Baixa e Quincas Berro D'água.

Ele também foi mestre de artistas que hoje são reconhecidos e famosos como Vladimir Brichta, Marcelo Flores e Alethea Novaes.