Atriz Angela Bassett vai ser homenageada no Festival Liberatum | A TARDE

A cantora e atriz norte-americana, Angela Bassett, vai ser homenageada no show de encerramento do Festival Liberatum 2023, que acontece na Praça Cairu, em Salvador, no domingo, 5, às 17h. Os ingressos para o evento podem ser retirados gratuitamente através do Sympla.

Bassett vai receber o prêmio de Pioneira Cultural pelo festival, às 20h do sábado, 4, no Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira, em Salvador. Reconhecida por interpretar mulheres negras fortes em obras como “Malcom X” e “Pantera Negra”, a homenageada é uma das principais porta-vozes internacionais do evento sobre cultura negra, diversidade e inclusão.



A premiação reforça a importância de Angela Bassett para a cultura negra do mundo. A atriz, cantora, compositora, instrumentista e diretora norte-americana recebeu os prêmios Globo de Ouro, Escolha da Crítica, Artista do Ano da NAACP e Variety Creative Impact in Acting, com indicações ao Oscar, SAG e BAFTA. Também foi nomeada uma das Mulheres do Ano da revista Glamour e homenageada como uma das Time 100 e Time Women of the Year em 2023.



O show gratuito de encerramento conta com shows de Ground Zero Blues, Lazzo Matumbi, Ilê Ayiê, Orquestra Afrosinfônica, Luedji Luna e Márcio Vitor. A programação também prevê homenagens a figuras ilustres como Vovô do Ilê e Débora (Didá).