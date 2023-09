Baco Exu do Blues desabafa após críticas em show: "não estou bem"

O cantor Baco Exu do Blues fez um desabafo nas redes sociais após ser criticado pela sua apresentação no festival Wehoo, na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco.

Através de suas redes sociais, nesta segunda-feira, 18, o artista 'abriu o coração' ao reconhecer que realmente o que foi mostrado no show não era o seu melhor desempenho em cima dos palcos e prometeu que irá tentar resolver.

"Estou me esforçando para entregar o melhor possível pra vocês, mas não estou bem. Desculpa a todo mundo que tem carinho por mim e ama minha música, eu vou melhorar, estou me cuidando, espero que entendam", disse Baco.

De acordo com as críticas, o cantor teria atrasado o início da apresentação em quase uma hora, além do fato de ter errado algumas das próprias letras e não concluir algumas músicas.

Apesar da postagem lamentando o show em Pernambuco, várias pessoas enviaram diversas mensagens de carinho e desejos de melhoras para o rapper de 27 anos.