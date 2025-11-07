“QUE EU SOFRA”
Baco Exu do Blues lança single que revela nova fase do cantor
Canção conta com a participação especial de Zeca Veloso
Por Jair Mendonça Jr
O cantor e compositor Baco Exu do Blues apresenta seu novo single, "Que Eu Sofra", uma canção intensa e emocional que conta com a participação especial de Zeca Veloso.
Talvez as pessoas demorem para entender a importância e o significado dessa música
A faixa, produzida por Marcelo de Lamare, é acompanhada de um clipe dirigido por Og Cruz e estrelado pela bailarina Ingrid Silva.
"Estou muito feliz com o resultado. Talvez as pessoas demorem para entender a importância e o significado dessa música, mas é certo que ela inicia uma nova fase de Baco Exu do Blues", afirma o artista baiano.
A bailarina Ingrid Silva, que coreografou o clipe, comparctilha da mesma emoção: "Fiquei sem palavras quando Baco me mostrou essa faixa no estúdio e me senti lisonjeada com o convite. A música é potente, forte e surpreendente".
O single "Que Eu Sofra" chega por meio do selo 999 e da gravadora Sony Music, marcando um novo capítulo na carreira de Baco Exu do Blues.
