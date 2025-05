Baiano transforma rotina em poesia no livro “Crônicas Semânticas”

Crônicas funcionam como janelas para o cotidiano - Foto: Divulgação

A atriz e poeta Elisa Lucinda já deu a dica: “Parem de falar mal da rotina”, ela pede, em um livro e solo de teatro. Afinal, é no cotidiano aparentemente ordinário que vivemos a absoluta maior parte de nossas vidas. Ciente disto, o escritor baiano Manoel Rocha Lobo lançou recentemente o livro Crônicas Semânticas, no qual versa sobre o que há de extraordinário no dia a dia.

Transcendendo a simples narração do cotidiano, Manoel oferece uma coletânea de reflexões sobre a vida, a linguagem e a sociedade.

Suas crônicas funcionam como janelas para o cotidiano, onde o simples revela sua poesia e o comum se transforma em reflexão, refletindo a diversidade de interesses e vivências do autor.

Em linguagem simples, similar a uma conversa franca regada a café no fim da tarde, as crônicas transportam o leitor para o universo do dia a dia, explorando suas nuances com sensibilidade, humor e uma dose de crítica construtiva.

Experiência de vida

De Santo Estêvão, Lobo é Bacharel em Direito e, após a aposentadoria, encontrou na escrita um novo propósito, ao compartilhar sua experiência de vida e sabedoria.

Publicado pela Editora Autografia, do Rio de Janeiro, Crônicas Semânticas está disponível.