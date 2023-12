Baianos têm buscado mais por eventos acadêmicos e profissionais | A TARDE

A Sympla elegeu Salvador como seu mercado prioritário para os próximos meses. A empresa vai abrir um escritório local para atender às demandas do mercado baiano e, assim, fortalecer ainda mais a sua presença na cidade.

Ao Portal A TARDE, Bruna Milet, diretora de marketing da plataforma, explicou o que significa, na prática, a capital baiana ganhar esse destaque. Segundo ela, “Salvador e a Bahia sempre foram uma escada importante para a Sympla". "Mas tínhamos uma atuação mais nacional e vimos que tem muita oportunidade dentro de Salvador, pelo perfil cultural, não só de Carnaval, que o Brasil acha que Salvador é só Carnaval, mas tem um cenário cultural muito rico”.

“A gente teve festivais como o Afropunk, [vai ter o] Festival de Verão e o Festival de Inverno. Mas tem a oportunidade de muitas outras coisas, não só casas fixas, teatros, entre outras, como a Concha Acústica, que já é cliente nosso, mas, em vários outros eventos e festas, inclusive eventos corporativos e educacionais, que podemos crescer nesse mercado”, explicou.

Milet disse ainda que “pela importância de Salvador no segmento da economia cultural e pelo crescimento que vem acontecendo na parte educacional e corporativa, a plataforma viu que tinha uma grande oportunidade no mercado baiano para crescer”. “A Sympla já cresceu 20% comparado com o ano passado, mas a gente quer continuar crescendo. Estamos fazendo um esforço específico para a cidade que vai envolver comunicação”, revelou.

Ela cita ainda que a Sympla está desenvolvendo parcerias. “Vamos anunciar nos próximos dias parcerias locais para a gente trabalhar com o atendimento presencial para produtores que tenham essa necessidade específica”.

“[Durante a pandemia], houve uma grande migração para o online. E mesmo a Bahia, que era um mercado que comprava menos online, a gente viu um crescimento também na compra aqui, mas nós respeitamos a peculiaridade local, justamente pelo fato de ser um mercado importante para a gente e, por isso, estamos colocando essa possibilidade de ter o atendimento presencial também. Mas vale ressaltar que também está crescendo a adoção dos ingressos online. Em resumo, é uma questão de foco da empresa. A ideia é que a gente cresça em Salvador acima desses 20% que a gente já está crescendo no Brasil”, projetou.

A Sympla está estabelecendo um escritório local para melhor atender às demandas do mercado baiano. O objetivo é fortalecer a presença da empresa na cidade. Foi realizada uma pesquisa nos dias 10 e 11 de outubro de 2023.



Os resultados revelaram um público altamente engajado em uma ampla variedade de eventos na região. Os tipos de eventos mais frequentemente frequentados incluem shows (13%), eventos relacionados à arte, cinema e cultura (13%), bem como eventos acadêmicos e profissionais (12%). Além disso, uma pesquisa destacou um aumento de 2% na participação em eventos em 2023 em comparação com o ano anterior, o que indica um mercado em expansão.

De acordo com Bruna Milet, ainda não há uma data definida para a inauguração do escritório. “No momento, ainda estamos em busca do imóvel. Mas a gente está procurando um escritório justamente para ter um time local atuando aqui, fazendo atendimento. A gente sabe que faz diferença ter o olho no olho, ter a presença local. E, mais do que o escritório, a gente vai ter uma central de logística para atender o nordeste todo. Antes, estava centralizada entre São Paulo e Belo Horizonte essa parte de logística”, contou.

A pesquisa supracitada foi feita com 400 pessoas para entender qual é o perfil de utilização em Salvador. “O que notamos é que a primeira coisa que vem à cabeça são os shows, carnaval e balada, que acaba sendo muito importante. Mas empatado com esses 13% de público, temos também eventos relacionados à arte, cinema e cultura, que são 13% [também]”, destacou a diretora de marketing.

“Não é só festa e show que a gente tem aqui. Tem toda essa parte de eventos acadêmicos e profissionais que é 12%, que é bastante alta. Essa parte toda acadêmica é um destaque em Salvador, que tem um perfil acima de outras capitais do Brasil que a gente atua. E tem uma parte interessante também que quando chega no segundo semestre, percebemos que sobe o número de eventos acadêmicos, porque são eventos inclusive que valem créditos para quem está fazendo faculdade”, detalhou.

Ainda segundo Bruna Milet, a Sympla, que tem 11 anos de história e já emitiu mais de 168 milhões de ingressos “está usando Salvador como base para o nordeste”. “Teremos expansão para outros estados do Brasil e do nordeste. Mas, no momento, o foco é Salvador, é onde a gente identifica que a gente tem a maior oportunidade nesse momento”, completou.

