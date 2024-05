Banda soteropolitana Penélope é anunciada como atração no Rock in Rio | A TARDE

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira, 23, mais três shows inéditos: da banda inglesa James, o ícone do blues contemporâneo Christone "Kingfish" Ingram e do grupo soteropolitano Penélope, que se apresentará com a banda mineira Pato Fu.

Após 20 anos de hiato, o grupo baiano sobe ao palco para a apresentação da sua turnê “Mi casa, su casa”, que comemora os 25 anos de seu primeiro álbum. A banda vai dividir o espaço com os mineiros Patu Fu.

As atrações se apresentam no dia 14 de setembro, no palco Sunset, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. No mesmo dia, o palco ainda receberá a banda NX Zero.

Christone "Kingfish" Ingram é um cantor e guitarrista de blues estadunidense e é dono de uma estatueta do Grammy 2022 de melhor álbum de blues contemporâneo, com "662". A banda James, dona de hits dos anos 1990, como "Laid" e "Sometimes", acaba de lançar seu último álbum, "Yummy", no início deste mês.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, no Rio de Janeiro (RJ), e receberá diversas atrações internacionais e nacionais