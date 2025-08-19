Menu
CULTURA
POESIA

Batalha de Poesia acontece no bairro de São Caetano: "Direito à arte”

Slam das Minas Bahia ocorre neste sábado, 23

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

19/08/2025 - 15:52 h
Evento tem como objetivo empoderar mulheres periféricas
O bairro de São Caetano recebe neste sábado, 23, mais uma edição do Slam das Minas Bahia. O evento tem como objetivo empoderar mulheres periféricas e fortalecer a cultura através da arte da palavra. O encontro, que faz parte de uma série de eventos iniciados em julho, ocorre na Praça Quadra a partir das 14h.

Idealizadora do projeto, Negafyah destacou a importância da iniciativa, que contará com apresentações musicais de Preta Chave, Evylin e da DJ Nai Kiese.

“O Slam das Minas Bahia nasceu para que mulheres, especialmente as da periferia, tenham um espaço seguro e potente para se expressar. Nesta temporada de oito anos, o projeto ganha ainda mais relevância por reforçar o processo de descentralização dos eventos.”

Negafyah também ressaltou a relevância de realizar a batalha em São Caetano, bairro histórico de Salvador.

“Realizar a batalha em São Caetano é colocar em prática a democratização da cultura, o acesso ao lazer e o direito à arte. Há oito anos, o Slam das Minas traz isso: a palavra como território, como afeto e como luta, capaz de transformar realidades e fortalecer comunidades", destacou.

Debates, arte e resistência

Além do espaço para a arte e resistência, o evento também contará com debates com o tema “Aquilombamento Contemporâneo: comunidade, artes e afetos”, estarão presentes Sabrina Martina, Negafyah e Camila França.

As artistas participantes também poderão ser premiadas por suas performances. Quem conquistar o 3º lugar receberá R$ 200; o 2º lugar leva R$ 300; e a vencedora do 1º lugar embolsará R$ 500 e uma vaga na grande final das batalhas, marcada para o dia 28 de setembro, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

x