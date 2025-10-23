Biergarten celebra 10 anos com grandes atrações neste sábado

Com mais de 80 edições realizadas, 300 atrações e mais de 200 mil pessoas ao longo da história - Foto: Divulgação Agência LK

O Biergarten Salvador chega aos 10 anos neste sábado, 25 de outubro. A partir das 16h, o Trapiche Barnabé, no Comércio, celebra essa “história de amor” com shows de Pedro Pondé, JP canta Bob Marley e convida Lutte, DR SOUL e DJ Secretinho.

Com mais de 80 edições realizadas, 300 atrações e mais de 200 mil pessoas ao longo da história, o Biergarten construiu uma relação com o público, ocupando o Comércio com música, experiências ao ar livre e a diversidade de cervejas que virou marca registrada.

Para celebrar a data, o evento prepara um espaço de jogos, com toto, bierpong e outras brincadeiras, reforçando o clima leve e descontraído que acompanha o Bier desde o início.

“Essa edição é um agradecimento a quem construiu essa história com a gente, e um convite para que continuemos escrevendo juntos os próximos anos de música, encontros e celebração”, afirma Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub, realizadora do evento.

Os ingressos estão à venda no TicketMaker.