BODAS DE ZINCO
Biergarten celebra 10 anos com grandes atrações neste sábado
Evento prepara espaço de jogos, com toto, bierpong e outras brincadeiras
Por Jair Mendonça Jr
O Biergarten Salvador chega aos 10 anos neste sábado, 25 de outubro. A partir das 16h, o Trapiche Barnabé, no Comércio, celebra essa “história de amor” com shows de Pedro Pondé, JP canta Bob Marley e convida Lutte, DR SOUL e DJ Secretinho.
Essa edição é um agradecimento a quem construiu essa história com a gente
Com mais de 80 edições realizadas, 300 atrações e mais de 200 mil pessoas ao longo da história, o Biergarten construiu uma relação com o público, ocupando o Comércio com música, experiências ao ar livre e a diversidade de cervejas que virou marca registrada.
Para celebrar a data, o evento prepara um espaço de jogos, com toto, bierpong e outras brincadeiras, reforçando o clima leve e descontraído que acompanha o Bier desde o início.
“Essa edição é um agradecimento a quem construiu essa história com a gente, e um convite para que continuemos escrevendo juntos os próximos anos de música, encontros e celebração”, afirma Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub, realizadora do evento.
Os ingressos estão à venda no TicketMaker.
