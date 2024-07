Biergarten promete voltar às origens em nova edição no Trapiche

- Foto: Divulgação

O Trapiche Barnabé vai sediar uma nova edição do Biergarten, a 'Back To The Rootz', que promete voltar às origens com encontros especiais no sábado, 20.

Desta vez, o evento contará com bandas e DJs. Pedro Pondé, que mescla rock, reggae e MPB, Alexandre Leão, que mescla sons regionais com influências do reggae e do rock, e Duda, ex-Diamba que segue em carreira solo, são as primeiras atrações confirmadas e estrearão no palco do Bier.

A festa contará também com a presença dos DJs Katy Apino e Mu.sica DJ. DJ Katy Apino é conhecida por suas mixagens que vão do rock ao eletrônico, mantendo a pista de dança animada durante toda a noite.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla.