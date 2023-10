Bloco Alvorada inicia ensaios com caruru no Pelourinho | A TARDE

O bloco de samba Alvorada inicia, neste sábado, 7, um ciclo de eventos para o Carnaval 2024, com o tradicional caruru da agremiação, feira de empreendedores e shows com grupos de samba. O encontro que reúne associados acontecerá no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, a partir das 16h, com entrada gratuita. O espaço está sujeito à lotação.

Pagode de Bamba, Grupo Movimento e Bambeia são as atrações do evento Exposição de Matriz Africana que integra o calendário anual de festejos do Alvorada que terá participação de Valdélio França, Raimunda Senna, Marco POca Olho (Samba Tororó) e Romilson (Partido Popular). A agremiação também fomenta os pilares da cultura negra na capital baiana.

Criado em 1975, por estudantes do Colégio Severino Vieira, o bloco é um dos patrimônios culturais da Bahia e o mais antigo bloco de samba a desfilar no carnaval da cidade. O bloco tem contribuído para a permanência do samba na programação do carnaval, além de estimular o surgimento de outras agremiações, priorizando os artistas baianos..

Serviço

O que: Exposição de Matriz Africana

Quando: 7 de outubro, sábado, às 16h

Onde: Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho

Quanto: Entrada gratuita até a lotação do espaço