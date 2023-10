Bloco Alvorada inicia preparativos para o Carnaval com caruru no Pelô | A TARDE

O bloco de samba Alvorada realiza neste sábado, 7, o tradicional caruru, que conta com feira de empreendedores e shows com grupos de samba. O evento acontece no Largo Pedro Arcanjo e tem entrada gratuita.

O encontro que reúne os associados da primeira agremiação do gênero a partir das 16h. Pagode de Bamba, Grupo Movimento e Bambeia são as atrações do evento Exposição de Matriz Africana.

O evento conta com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), e apoio da Secretaria de Cultura, por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias da Bahia (CCPI).

O presidente do Alvorada, Vadinho França, afirma que o evento fomenta os pilares da cultura negra.

"Vamos iniciar nossa preparação para o auge que acontece no carnaval quando a gente realiza o maior encontro da família Alvorada levando o nosso samba tradição e firmando nosso compromisso de valorizar nossa cultura e oferecer o melhor para o nosso associado".

O Alvorada foi criado em 1975, é o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval e é um dos patrimônios culturais da Bahia.