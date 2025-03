Boa novidade, Cidade de Ateus faz show com Professor Doidão

Cidade de Ateus - Foto: Divulgação

Muitas vezes dado como morto e liquidado, o rock baiano tem mesmo momentos de entressafra, de troca de guarda e até pausas entre uma geração e outra. Mas morto mesmo? Mortinho da silva? Nunca aconteceu. Dois bons exemplos se apresentam hoje, na Casa da Felicidade: as bandas Cidade de Ateus e Professor Doidão & Os Aloprados.

Esta última já conta com uma boa estrada, com seus mais de dez anos percorridos em uma Kombi florida, símbolo do quarteto liderado pelo psicólogo Isaac Fiterman.

Raulseixista até o último fio dos cabelos brancos do band leader, mas com personalidade própria, a banda é conhecida pelo alto astral de suas apresentações.

Banda mais recente, a Cidade de Ateus lançou há poucos dias seu terceiro EP: Pós-Madrugada, um pequeno tratado da vida louca do rockeiro baiano, em sete faixas que se comunicam muito bem com o ouvinte ocasional, dado o seu caráter muito referente do rock popular brasileiro dos anos 1980, de bandas como Camisa de Vênus, Barão Vermelho e Ira!.

Formada por Mateus Meira (guitarra), Rafael “Menduym” Amorim (baixo e teclados), Fernando “Udo” César (vocais) e Tony Lopes (bateria), a Cidade de Ateus conseguiu uma proeza rara ao produzir um trabalho em que as faixas soam distintas umas das outras – ao invés daquela velha impressão de estar ouvindo a mesma faixa ao longo de todo o álbum, muito comum hoje em dia.

‘Limão siciliano’

No disco, Udo – auxiliado quase sempre pelas letras de Tony, veterano músico e poeta do rock baiano – canta o amor pelo bairro mais boêmio de Salvador em Blues do Rio Vermelho, a liberdade de não ter a pretensão em ser exemplo de nada para ninguém (Exceção), um amor caliente embalado em ritmo latino (Limão Siciliano), o périplo de um ‘inimigo do fim’ (Pós-Madrugada) e a justa homenagem a Edmilson Sacramento, autor do pioneiro livro Rock Baiano - História de uma Cultura Subterrânea (em Sacramento), entre outras faixas.

“Esse álbum, assim como os dois primeiros foi produzido por Rafael Amorim (Menduyn), que é o nosso baixista. Foi tudo gravado e mixado no Escritudio por ele mesmo”, conta Fernando Udo.

“Estas músicas – e outras – já estavam prontas e foram buriladas em shows e ensaios. Tínhamos umas 15 músicas na fila, mas escolhemos essas sete a fim de mostrar a nossa evolução como banda”, acrescenta o cantor.

Sim, eles evoluíram bem. Em um mundo mais justo, uma faixa como Limão Siciliano teria chance de tocar nas rádios. Muito fácil de ser curtida, ela enfeixa, entre levadas de bolero, versos entre o lírico e o sacana – tradição baiana desde Gregório de Mattos –, como “Ela trouxe batatas fritas e duas cervejas puro malte ou algo assim / o amor não custa caro e pode ser dividido no cartão / mas ainda é um sentimento raro / que nem sempre cabe em qualquer coração”. “Gostamos de assinar (as músicas) conjuntamente, mas as letras geralmente são de Tony e de Mateus. Mas sempre pinta alguma sugestão dos outros”, conta Udo.

Capaz de dialogar com outros ritmos e com ouvintes ocasionais, a Cidade de Ateus é uma daquelas bandas que merecem atenção: “A nossa música tem como base o rock, mas não se prende a um determinado estilo. Gostamos de brincar com as muitas possibilidades e influências sem perder a nossa identidade”, conclui.

Happy hour com Cidade de Ateus e Professor Doidão & Os Aloprados /Hoje, 18h / Casa da Felicidade (Rua da Paciência, s/n, Rio Vermelho / R$ 30