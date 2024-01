Boninho mostra detalhes da casa do BBB 2024: “Um gostinho” | A TARDE

O diretor do reality show mais famoso do país, Boninho, liberou detalhes sobre a nova decoração da casa do Big Brother Brasil (BBB) deste ano. A 23ª edição estreia na segunda-feira, dia 8.

Em uma publicação no Instagram, o diretor compartilhou um vídeo com pequenos pedaços da decoração dos cômodos da casa do BBB. Nas imagens, Boninho registrou uns cantinhos coloridos, bichinhos, esculturas e plantas.

No vídeo, o diretor de televisão falou: “Não poderia deixar esse final de ano com gostinho de quero mais do Big Brother Brasil, então a gente foi lá no close de cada pedacinho da casa e está aí para vocês curtirem um pouquinho mais desse clima de magia que vai estar no ar.”

Na legenda, Boninho ainda ressaltou: “Fim de ano, hora de começar a mostrar a casa mais vigiada do Brasil!!! Está ai um gostinho dela!.”

Confira: