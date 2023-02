Brasil ocupa 9° lugar de país mais acolhedor do mundo

O “Traveller Review Awards”, ranking elaborado através das avaliações de usuários do site de viagens Booking.com, aponta o Brasil em 9° lugar como país mais acolhedor no mundo na opinião de turistas. Em 1° lugar está a Itália.

O levantamento reúne um apanhado de acomodações, agências de aluguel de carro e companhias de táxi que tiveram nota de avaliação acima do mínimo exigido pela Booking.com até 30 de novembro de 2022. As avaliações só puderam ser feitas por clientes que realmente usaram esses serviços.

O site já usou mais de 240 milhões de avaliações de usuários para reconhecer mais de 1,4 milhão de parceiros. Esse é o sexto ano em que os apartamentos ficaram na liderança como o tipo de propriedade mais premiado. Foram quase 630 mil parceiros nessa categoria.

Confira abaixo a lista completa dos 10 países mais acolhedores do mundo e número de locais premiados:

1° Itália (170.638)

Victor Emmanuel II Monument located in the ancient center of Rome at sunset, Italy | Foto: Reprodução | Freepik

2° Espanha (108.217)

Dawn view of Toledo. Castile–La Mancha, Spain | Foto: Reprodução | Freepik

3° França (103.365)

4° Alemanha (76.479)

A beautiful shot of Klein Venedig Bamberg Germany across a river with boats on a cloudy daylight | Foto: Reprodução | Freepik

5° Croácia (64.206)

6° Polônia (60.721)

7° Reino Unido (60.697)

8° Grécia (54.473)

9° Brasil (53.658)

10° Estados Unidos (46.839)