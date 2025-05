Brasileira que viajou 40 países desembarca em Salvador para lançamento de livro

- Foto: Divulgação

Salvador recebe, nesta semana, a estreia do livro 'Cinthilando pelo mundo: a vida que eu escolhi', da terapeuta energética Cinthia Rian Arena, que decidiu abandonar uma vida convencional para explorar o mundo. O lançamento acontece nesta quinta-feira, 22 de maio, às 18h, na livraria Escariz, localizada no shopping Barra.

Cinthia, formada em Turismo com pós-graduação em Gestão Ambiental e MBA em Tradução, nunca atuou nessas áreas. Ela conta que um momento de crise a impulsionou a deixar para trás a rotina que a fazia sofrer e buscar sua verdadeira felicidade por meio de viagens. Desde então, ela percorreu 40 países, morou na Escócia, Itália, Inglaterra e Holanda, acumulando experiências que, até então, compartilhava apenas em diários ou conversas com amigos.

Filha de uma família que sempre viajou pelo mundo — seu pai, italiano, veio ao Brasil fugindo da guerra; sua mãe buscou novos horizontes em Brasília —, Cinthia entende que sua paixão por viajar tinha raízes profundas. Durante a pandemia, o isolamento social a levou a investir em cursos transformadores, incluindo uma mentoria de autobiografia que inspirou a escrita do livro.

O livro, lançado inicialmente em Brasília, revela, de forma leve, a trajetória da autora que, ao visitar estados brasileiros e países estrangeiros, descobriu em si mesma o maior presente: o autoconhecimento. Segundo Paula Quintão, autora do prefácio, Cinthia é uma viajante em constante transformação, que coleciona histórias e vivências.

A obra, que segue uma rotina de viagens, também tem uma conexão especial com sua terra natal, a Bahia: o primeiro exemplar enviado ao Brasil foi para lá, com detalhes que remetem às raízes familiares. A autora reforça que, para ela, viajar é um destino inevitável, como ela explica em um dos capítulos do livro: “Se Deus me quisesse parada num único lugar, ele teria me feito árvore”.

Depois do lançamento em Brasília, Cinthia seguirá seu roteiro de viagens, levando sua história a outros estados. Salvador será apenas o começo dessa fase itinerante, que promete inspirar leitores a também embarcarem em suas próprias jornadas.

Serviço:

O que? Lançamento do livro Cinthilando pelo mundo: a vida que eu escolhi

Quando? 22/05 (quinta-feira)

Horário? A partir das 18h

Onde? Livraria Escariz, Shopping Barra, piso L2

Quanto? Ebook R$ 25,00 / Físico R$ 73,00

Como? Mais Informações no instagram da autora.