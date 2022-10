Brenda Paixão anuncia fim do noivado com Matheus Sampaio: "Ciclos"

Casal da versão brasileira do 'Brincando com Fogo' e vencedores do Power Couple Brasil 6, Brenda Paixão e Matheus Sampaio não estão mais juntos. A informação foi divulgada por ela nesta terça-feira, 25. Eles se conheceram em 2020 quando participaram do reality da Netflix.

"Ciclos se encerram, ciclos se iniciam. Em respeito aos fãs de Bretheus, estou aqui para comunicar que eu e o Matheus não somos mais um casal. Peço que continuem torcendo pela felicidade de ambos, agora cada um seguindo o seu caminho. E peço também que respeitem o meu momento", publicou Brenda.

Ela pontuou que não houve traição e disse que outros motivos, que só dizem respeito ao casal, levaram ao término. "Espero que compreendam e que não criem especulações. Obrigada".

Momentos depois, Matheus apareceu em suas redes com os olhos marejados e afirmou que, querendo ou não, tem culpa no término.

"Eu tô muito nervoso, triste. É um turbilhão de emoção. Agora eu tenho que consertar as coisas, a minha vida, dar a volta por cima e me tornar uma pessoa melhor. Do jeito que eu ainda tô, eu ia acabar estragando ainda mais meu relacionamento por questões pessoais e emocionais também".

Nesta quarta-feira, 26, Brenda disse que jamais falaria "nunca", mas frisou que no momento, não há possibilidade de reatar o relacionamento.

"Eu e Matheus, a gente terminou e não existe a possibilidade de voltar. Claro eu não vou dizer nunca mais dessa água não bebereis, até porque eu posso morder a minha língua, mas essa é a minha decisão no momento", disse.

"Eu fui uma mulher muito forte durante muito tempo, eu fui uma parceira muito fod*, eu estive do lado dele nos momentos em que ele mais precisou. Eu ajudei ele de todas as formas possíveis, eu fui, além de mulher, eu fui namorada, amiga, eu fui uma mãe só que chega uma hora que esgota".