Brown e Orquestra Ouro Preto gravam DVD hoje na Concha

Carlinhos Brown e Rodrigo Toffolo, da Orquestra Ouro Preto - Foto: Rapha Garcia

Unindo os ritmos percussivos afro-brasileiros com a música sinfônica, o cantor Carlinhos Brown vai realizar um show em parceria com a Orquestra Ouro Preto, hoje, 19h, na Concha Acústica do TCA. Sob regência do maestro Rodrigo Toffolo, a apresentação será gravada e lançada em CD e DVD, imortalizando a fusão musical.

O show promete uma viagem pela obra de Brown, combinando a percussão – marca da sua musicalidade – com os instrumentos clássicos da Orquestra. Para o maestro, a adaptação da obra de Brown ao universo sinfônico foi um desafio recompensador. “Os desafios que eu sempre costumo falar são juntar um mundo sinfônico, onde tudo é muito rígido, e o mundo da percussão, que é muito mais liberto. Então é um ponto de equilíbrio, cada parte cede um pouco, é um exercício muito legal, em que você tem que se adaptar a ouvir o outro e ter uma sonoridade nova e cativante”, afirma Toffolo.

Brown vê a parceria como um encontro entre o moderno e o tradicional, possível apenas por meio do trabalho coletivo. “Nada se constrói isoladamente e este processo fica ainda mais evidente ao lado de uma orquestra, que por si só, já se trata de um coletivo. É lindo como nossas linguagens se encontram”.

A parceria surgiu a partir de um convite do maestro. O primeiro concerto conjunto foi feito em maio deste ano em São Paulo. “O entrosamento foi tamanho que a parceria se repetiu no Rio de Janeiro e agora chega a Salvador. Nada mais especial do que ter a oportunidade de eternizar esse momento em minha casa. Para mim, clássico é tudo que perdura no inconsciente coletivo, e a Ouro Preto se encontra nesse lugar tão tradicional quanto moderno”, disse Brown.

Carlinhos Brown é conhecido pela mistura de ritmos e pela versatilidade, gerando parcerias diversas: Marisa Monte e Arnaldo Antunes (no trio Tribalistas), Maria Bethânia, Gal Costa, Sepultura.

Explorar outros universos musicais não é um problema para ele, inclusive o da música sinfônica. “Já tive experiências com outras orquestras, como a de Los Angeles, de São Paulo, de Minas Gerais, com o próprio Toffolo, e da Bahia. Quando crio melodias, me defino como um compositor e percussionista afrobarroco. E, quando estou com a Orquestra Ouro Preto, todo o barroquismo que tem nas minhas canções, toda essa afro-sinfonia, ela termina ressoando e emocionando as pessoas e a mim mesmo. O processo é sempre de muita troca, com os músicos da orquestra e da minha banda”.

O repertório inclui sucessos, como Amor I Love You, Já Sei Namorar e Vilarejo, dos Tribalistas. Da carreira solo tem Maria de Verdade, Segue o Seco e A Namorada. Os arranjos são de Paulo Malheiros, que já colaborou com a Orquestra Ouro Preto em outros projetos.

Afrosinfonicidade

De acordo com Toffolo, a escolha do repertório foi feita junto com Brown, e buscou destacar tanto seu lado percussivo quanto sua faceta de compositor. “Desde a primeira vez que a gente se falou, enviei um repertório base, que ele obviamente mexeu e escolheu. Buscamos uma sonoridade própria, que pudesse representar essa busca por essa afrosinfonicidade. A faceta compositor do Carlinhos é aquilo que mais nos interessa. A percussão dele, a criação e a busca por sonoridades e ritmos brasileiros tem tudo a ver com a versatilidade que a Ouro Preto gosta”, explica.

Brown, por sua vez, espera que o público leve dessa experiência momentos de alegria e encantamento. “A música é diversa e toca as pessoas. Encontros como esse mostram que não existem barreiras na música. Nada se constrói isoladamente, e estar com a Ouro Preto é uma daquelas experiências impossíveis de traduzir. É lindo como nossas linguagens se encontram”, concluiu.

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto / Hoje, 19h / Concha Acústica do TCA / Ingressos entre R$ 40 e R$ 90 / Vendas: Sympla e bilheteria TCA

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.