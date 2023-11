Cajazeiras recebe projeto para impulsionar talentos locais; conheça | A TARDE

As produtoras Parada Top e a VR2 Produções anunciaram nesta terça-feira, 28, o “Palco Da Favela” , projeto que conta com o apoio do Sebrae e tem como objetivo impulsionar talentos locais em Cajazeiras, Salvador.

A iniciativa oferecerá suporte a bandas, grupos de dança, conjuntos teatrais e outros grupos culturais, incluindo serviços de fotografia, vídeo, releases estratégicos e consultorias especializadas.



O projeto visa não apenas criar conteúdo, mas também orientar os participantes no cenário midiático moderno. Para esse primeiro momento, uma banda receberá suporte para crescimento artístico, com acesso a gravação de clipe, fotos, participação em programas de rádio e consultorias personalizadas.



De acordo com os idealizadores do projeto, o Palco Da Favela “destaca o compromisso conjunto de nutrir a criatividade local e promover o empreendedorismo na comunidade”.



“Num contexto mais amplo, o Palco Da Favela representa não apenas uma oportunidade única para os talentos locais, mas também uma janela de visibilidade estratégica para empresas que buscam se associar a iniciativas de impacto social e cultural”, afirma a VR2 Produções.

Ainda segundo a produtora, “a visibilidade orgânica e positiva gerada por esse apoio estratégico não só fortalece o compromisso social da empresa como também a posiciona como parte integrante do movimento cultural que está moldando o futuro artístico de Salvador”.