Cantor e compositor baiano Péri apresenta o show ‘Canções Flutuantes’

Péri - Foto: Rafael Nogueira

A Bahia deu régua e compasso, e São Paulo – cidade que escolheu para viver há mais de três décadas –, novas conexões e oportunidades. E como todo bom filho que retorna à terra natal para recarregar as energias, o cantor, compositor e violonista Péri, 59, está de volta à capital baiana para brindar o público com seu mais novo show: Canções Flutuantes.

O encontro vai ser à beira-mar, mais precisamente na Casa Rosa – Pátio Viração - (Rio Vermelho), neste sábado (14), às 22h, em apresentação única. Com a missão de abrir o verão do espaço cultural, o cantor e compositor soteropolitano, acompanhado pelo músico multi-instrumentista Rodrigo Fonseca, promete uma apresentação alegre e dançante.

“O propósito do show é mostrar as canções do projeto Canções Flutuantes, que já lancei três volumes. Tem músicas inéditas e tem regravações, músicas de outros álbuns”, conta o artista.

Mas não somente Péri e Rodrigo estarão no palco. O autor de A Cama e a TV informa que vai ter também algumas participações especiais, como a do bandolinista Xicu Sales e da percussionista baiana Tamima Brasil.

No repertório, canções dos volumes 1, 2 e 3 do seu 11º álbum (Canções Flutuantes) – já disponível nas principais plataformas virtuais de música -, além de novidades do volume 4, previsto para ser lançado em janeiro de 2025.

O projeto, uma pequena antologia da obra do artista, é marcado por uma discografia recheada de canções e letras que embalam os diferentes sentimentos do cantor baiano. São discos em que Péri gravou inúmeras faixas inéditas e regravou algumas músicas do seu repertório, já conhecidas do público.

Depois de amanhã, na Casa Rosa, Péri deve também relembrar antigos sucessos, como Dó de Mim, gravado por Vânia Abreu, Dedo de Deus, Um Alguém e Voyer, gravado por Gal Costa.

“Vou cantá-los em novo formato. A novidade é essa”, informa o cantor.

Influência da MPB

Gravado por artistas como Margareth Menezes, Jussara Silveira, Monica Salmaso, Vânia Abreu, Gal Costa e tantos outros, Péri está comemorando 40 anos de carreira, a volta aos palcos baianos e o fato de estar levando a música brasileira para o mundo através da participação em coletâneas internacionais.

Com um trabalho marcado por diversas sonoridades da música popular brasileira, Péri diz que suas referências são os baianos Caymmi, João Gilberto, Caetano e Gil. “Minha obra também permite essa interpretação de vários ritmos do cancioneiro brasileiro, como samba, xote e música pop”.

“Essa coisa que o Gil sempre fez brilhantemente de misturar música pop com ritmos variados. Então, eu fui nessa vertente também, meu aprendizado sempre foi permeado por essas várias possibilidades da música brasileira”, alinhava o compositor.

Péri reconhece, ademais, que a Bahia é um celeiro musical fecundo e confessa que toda vez que vem a Salvador se depara com novos caminhos para a arte e a música.

“Eu me identifico com isso. Estar aqui é reencontrar minhas raízes. Então, estar no palco é sempre uma celebração, uma ode à arte, à música, à cultura da minha terra. Cantar dentro da sua própria tribo é fantástico”, atesta o músico.

E mesmo morando na capital paulista desde 1991, Péri não perdeu a baianidade e avisa que a ponte Salvador-São Paulo já foi construída. “Hoje em dia, com a tecnologia, as coisas andando tão rápido, as distâncias não são tão grandes como antigamente, então essa conexão com as duas cidades é uma coisa muito suave, muito permeável”, conclui.

Talvez o público mais jovem não esteja muito familiarizado com o trabalho de Péri, até porque a Bahia é um mercado musicalmente pujante, que traz à luz artistas novos quase que diariamente. Canções Flutuantes é uma ótima oportunidade para chegar junto e conferir de perto o que anda produzindo Periandro Cordeiro Nogueira, este multiartista baiano.

Canções Flutuantes / 14 de dezembro / 22h / Casa Rosa (Rio Vermelho) / 1º lote: R$ 80 (inteira) - R$ 40 (meia), 2º lote: R$ 100 (inteira) - R$ 50 (meia) Vendas: Sympla / Classificação indicativa: 18 anos