ENCONTRO
Capoeiristas de Salvador e Japão se reúnem em intercâmbio cultural
Evento foi voltado ao fortalecimento das relações culturais por meio da capoeira
A Casa da Capoeira Pelourinho promoveu, nesta sexta-feira, 31, um Intercâmbio Cultural Internacional Brasil x Japão, reunindo mestres, praticantes e pesquisadores em Salvador. O encontro teve como tema "Capoeira Gerais" e contou com vivências, rodas, demonstrações e momentos de diálogo voltados à valorização da ancestralidade e da memória afro-brasileira.
A iniciativa reuniu representantes dos dois países em uma programação voltada ao fortalecimento das relações culturais por meio da capoeira, reconhecida como patrimônio cultural de alcance mundial.
Para o presidente da Casa da Capoeira Pelourinho, Mestre Pitbull, o encontro reforça o papel da manifestação como instrumento de integração entre povos.
"Este encontro representa a força da capoeira como instrumento de integração entre diferentes culturas, rompendo fronteiras e unindo pessoas por meio da ancestralidade, do respeito e da troca de conhecimentos. Salvador é esse berço das tradições afro-brasileiras, que são referências no mundo, como a capoeira", afirmou.
Mestres de três países participaram da organização
A programação foi organizada por Mestre Mão Branca, de Minas Gerais, Mestre Pitbull, da Bahia, e Contramestre Pica Pau, representante do Japão.
O intercâmbio integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento da capoeira como ferramenta de educação, inclusão social e preservação da cultura afro-brasileira.
Preservação da cultura afro-brasileira
A Casa da Capoeira Pelourinho é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à preservação, difusão e salvaguarda da capoeira e de outras manifestações culturais afro-brasileiras.
Com atuação permanente no Pelourinho, a instituição desenvolve projetos nas áreas de educação e cultura, além de receber capoeiristas, pesquisadores e visitantes do Brasil e do exterior, consolidando Salvador como uma das principais referências mundiais da capoeira.