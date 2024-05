Caramurê celebra Dia das Mães com recital e festival de camarão | A TARDE

A Caramurê promove, no Dia das Mães, um evento voltado para elas: o Recital Palavra MÃE. A ideia é homenagear a maternidade em várias dimensões, misturando poesia, dança, música e gastronomia, com um Festival de Camarão.

A ação será no espaço Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio e começa a partir das 12h. A poeta Clarissa Macedo é quem conduz o recital, que contará com poemas da própria escritora e de outros poetas como Aleilton Fonseca, Cleise Furtado Mendes, Damário Dacruz, Mabel Velloso e Washington Queiroz.

O evento terá também a participação da bailarina Rachel Neves. Para acompanhar a programação artística, o restaurante trará como opção gastronômica o Festival de Camarão, trazendo, ainda, novas opções de quitutes com o marisco.

“Nada melhor do que comemorar esta data, com um evento que propõe uma experiência com a literatura, a dança, a música e a gastronomia. Essa mistura é a vocação da nossa loja no Comércio”, diz o sócio do estabelecimento, Fernando Oberlaender.





Serviços Recital Palavra MÃE com Festival de Camarão Data e horário: 12/05/2024 às 12h Local: Loja Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio ( Doca 1 - Av. da França, S/N - Comércio, entre a lanchinha e o Hub Salvador) Contato: Fernando Oberlaender tel (71) 981311683 *o livro estará disponível nas lojas da editora: no MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia e na Doca 1 - Av. da França, S/N ou pelo site www.caramure.com.br ou no telefone (71)98462-5039

