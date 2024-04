Carla Akotirene é confirmada em mesa de debate em Salvador | A TARDE

A escritora, doutora em estudos feministas e consultora em políticas públicas, Carla Akotirene é uma das speakers confirmadas no TEDxSalvadorWomen, que acontece no dia 14 de maio, às 18h, no Teatro SESC Casa do Comércio.

Com o tema ‘TEDxSalvadorWomen: Delas’, promovendo a reunião de vozes de mulheres que fazem a diferença e gerando transformação na sociedade, a 1ª edição do evento é exclusivamente feminina.

Autora dos livros “O que é interseccionalidade?”, pela Coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro, e “Ó Paí Prezada! Racismo e sexismo tomando bonde nas penitenciárias femininas de Salvador”, Akotirene lançou em fevereiro de 2024 a sua terceira produção, “É fragrante fojado dôtor vossa excelência”, abordando o racismo no sistema judicial.

A speaker soteropolitana é também idealizadora e coordenadora do curso de extensão da Opará Saberes, voltado à capacitação de candidaturas e ingresso de negras ao mestrado e doutorado em universidades públicas.

Carla se une a já confirmada no TEDxSalvadorWomen, Jullie Dutra, jornalista e vencedora do quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário', do programa Domingão com Huck.

Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 75 e estão disponíveis aqui.