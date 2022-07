Carlinhos Maia vazou própria nude: "estava mexendo com minha vaidade"

O humorista Carlinhos Maia revelou que a foto íntima dele que vazou nas redes sociais em junho, na verdade, foi vazada por ele mesmo.

Durante participação no "PocCast", ele revelou que pediu que o marido, Lucas Guimarães, publicasse a imagem por dois segundos.

Ele contou que tomou a decisão após ter deixado vazar, desta vez sem querer, imagens de suas partes íntimas em um storie do Instagram.

"Eu falei [para o Lucas], bota aí por dois segundos! Fui eu que mandei! Na verdade, todo mundo vaza! É muito difícil uma vez ou outra hackearem uma coisa, você percebe!", disse. "Aquilo estava mexendo comigo, com a minha vaidade", disse.

"Ficaram dizendo no Twitter: ‘o Carlinhos é um zé pintinho’. Chamei o Lucas, que é meu parceiro pra car*lho, e disse: ‘estão mexendo com a minha coisa, porr*! Você sabe que eu sou vaidoso com essas coisas!", continuou o humorista.

Para conferir a íntegra da entrevista, confira a seguir.