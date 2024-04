Cartunista Cau Gomez lamenta morte de Ziraldo: 'maior do Brasil' | A TARDE

A arte brasileira foi surpreendida neste sábado, 6, com o falecimento do cartunista Ziraldo Alves Pinto, aos 91 anos. O artista morreu enquanto dormia, em sua residência, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Cartunista do A TARDE, Cau Gomez lamentou o falecimento do ídolo e amigo e contou algumas histórias que viveu ao lado de Ziraldo. O artista de 52 anos disse ao Portal A TARDE que o Brasil perdeu o maior seu maior cartunista.

"Aos 12 anos eu venci o meu mais importante concurso. O concurso tinha um tema que falava sobre o profissional que você gostaria de ser, tinha que escrever uma redação descrevendo as características do seu profissional, da sua profissão, e eu escolhi o Ziraldo. Então eu já tinha convicção disso e a vida foi muito generosa comigo, porque eu acabei me transformando em um amigo do Ziraldo. A gente trocava ideias por telefone, ele passava trabalhos. Toda vez que o Ziraldo me ligava, parecia uma coisa mágica, espetacular acontecendo dentro da minha profissão", disse Cau.

Ele falou sobre o comprometimento de Ziraldo com a profissão e que o artista orientava colegas. Cau lembrou também de uma oportunidade que foi indicado pelo cartunista para um trabalho.

"E ele sempre orientou todos os outros cartunistas da minha geração, influenciou esse pessoal todo. Ele sempre teve muito apreço aos trabalhos da gente, sempre dava um toque, alguma dica construtiva sobre alguma finalização. Ele acompanhou todo o meu trabalho, a minha colaboração durante sete anos na revista Playboy. E até uma vez, uma coisa curiosa que aconteceu, porque ele não deu conta de ilustrar uma reportagem que era sobre o lançamento de um livro do Jô Soares, ele acabou me indicando para fazer esse trabalho", afirmou.

Revelando estar em um sábado triste, Cau Gomez descreveu Ziraldo como "o princípio, o meio e o fim", reconhecendo que o artista tinha a "fórmula e os segredos gráficos" para fazer trabalhos de "excelência e primor". "O Ziraldo é muito mais do que essa tentativa minha de frase, eu posso dizer que nós perdemos aí o maior cartunista do Brasil".

"Então o Ziraldo é tudo isso e muito mais. É um cara eterno com um trabalho gráfico fenomenal. Salve Ziraldo eternamente aqui para a gente, nós cartunistas que estamos quase em extinção, mas pela lição que ele deixou, a gente vai sobreviver e vai resgatar o melhor possível do legado dele", continuou.

Nascido em Caratinga-MG, Ziraldo foi um dos fundadores do jornal O Pasquim nos anos 1960, um dos poucos a fazerem oposição à ditadura militar instalada no Brasil. Devido a isso, o cartunista acabou sendo preso em dezembro de 1968, após o AI-5.

O artista ficou ainda mais conhecido nacionalmente pela criação do seu livro infantil "O Menino Maluquinho", de 1980, que depois se tornou uma animação de sucesso em todo o Brasil.

Em Salvador, onde esteve com Cau Gomez em algumas oportunidades, Ziraldo ficou conhecido também por ter criado o Super-Homem, mascote do Bahia também conhecido como 'homem de aço'. Um dos símbolos do Tricolor, o desenho foi desenvolvido em 1979.

Na tarde deste sábado, 6, o Bahia divulgou um comunicado lamentando o falecimento do cartunista.

"Com grande pesar, o Esquadrão chora a partida do genial Ziraldo, hoje, aos 91 anos. O cartunista e escritor foi o autor do desenho do Super-Homem Mascote do Bahia em 1979. Nossa solidariedade a familiares e amigos do eterno criador do 'Menino Maluquinho'", divulgou o clube.