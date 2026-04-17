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HISTÓRICO

Casa de Jorge Amado celebra 40 anos com ampla programação em Salvador

Agenda gratuita até 2027 reforça papel cultural da instituição no Pelourinho

Beatriz Santos
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Instituição consolidou sua atuação no Centro Histórico de Salvador
Instituição consolidou sua atuação no Centro Histórico de Salvador -

A Fundação Casa de Jorge Amado inicia, em 2026, uma ampla programação para celebrar seus 40 anos de existência, com atividades gratuitas que seguem até março de 2027.

Localizada no Pelourinho, a instituição reafirma seu papel como um centro vivo de cultura, formação e memória, dedicado à preservação e difusão da obra de Jorge Amado.

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Criada ainda em vida pelo escritor, ao lado de Zélia Gattai e Myriam Fraga — que dirigiu a Fundação por três décadas —, a Casa nasceu com a proposta de ir além da preservação documental, tornando-se um espaço dinâmico de diálogo entre literatura, cultura e sociedade.

Ao longo de quatro décadas, a instituição consolidou sua atuação no Centro Histórico de Salvador, fortalecendo vínculos com a cidade que inspirou grande parte da obra de Jorge Amado. Nesse percurso, tornou-se referência na formação de leitores e na valorização da cultura baiana, conectando memória literária e experiência cotidiana.

Pensando nessa trajetória e nos próximos passos, a Fundação estruturou uma programação diversa que amplia o acesso à literatura e reforça sua atuação educativa.

Programação comemorativa

Uma Quarta de FreePelô

Iniciando no dia 29 deste mês e seguindo até outubro, o projeto promove, todas as quartas-feiras, ações formativas, conversas literárias e apresentações culturais voltadas a crianças e jovens de escolas públicas, incentivando o gosto pela leitura.

A iniciativa busca aproximar novos públicos do universo literário e fortalecer a relação entre educação e cultura, ocupando o Pelourinho com atividades acessíveis e formativas.

Amado Clube de Leitura

Ação inédita com inscrições abertas ainda este mês, o clube promoverá encontros mensais para debate de obras de Jorge Amado. A coordenação é do professor dr. Evandro José dos Santos Neto, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar – Campus Paranaguá), e de Roberto Aguiar, da Fundação Casa de Jorge Amado.

A proposta é incentivar a leitura crítica e criar um espaço contínuo de troca entre leitores, ampliando o diálogo em torno da literatura brasileira.

Fundação Vai às Escolas

Novo projeto que visa fortalecer a relação da instituição com escolas, ampliando sua atuação educativa e promovendo a leitura das obras de Jorge Amado, Zélia Gattai e Myriam Fraga. O início está previsto para este semestre.

A ação busca levar o acervo e o legado literário diretamente ao ambiente escolar, estimulando o contato com a literatura desde cedo.

Oficina de Criação de Contos

Realizada nos meses de junho e julho, em formato online, a oficina será coordenada pelo escritor Marcus Vinícius Rodrigues. O projeto será concluído com uma atividade presencial durante a FLIPELÔ.

A iniciativa incentiva novos escritores e promove a produção literária contemporânea, conectando formação e prática criativa.

FLIPELÔ – Festa Literária Internacional do Pelourinho

Entre os dias 5 e 9 de agosto, acontece a décima edição do evento, consolidado como a maior festa literária da Bahia. Em 2026, a homenageada será Myriam Fraga, reunindo grandes nomes da literatura nacional.

O evento transforma o Pelourinho em um grande palco literário, com programação diversa que inclui debates, lançamentos e apresentações culturais.

Merendas de Dona Flor

Realizada durante a FLIPELÔ, a ação valoriza os saberes e fazeres do Pelourinho, com barracas instaladas no Largo oferecendo ao público comidas inspiradas nos romances de Jorge Amado.

A proposta une gastronomia e literatura, criando uma experiência sensorial inspirada nas obras do autor.

Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos

A segunda edição do edital será lançada em novembro, com o objetivo de incentivar novos autores que ainda não publicaram livros, ampliando oportunidades no campo literário.

O prêmio reforça o compromisso da Fundação com a formação de novos talentos e a renovação do cenário literário.

Além das ações, a programação inclui o lançamento de um novo site institucional, materiais pedagógicos voltados a estudantes e novos espaços expositivos. Também estão previstos lançamentos pela Casa de Palavras, braço editorial da Fundação.

“Celebrar os 40 anos da Fundação é reafirmar um compromisso que nasce com Jorge Amado: o de manter viva a relação entre literatura e povo. A Casa é um espaço de memória, mas, sobretudo, de presente e de futuro, onde a cultura baiana segue pulsando e sendo compartilhada com novas gerações”, afirma Angela Fraga, presidente da instituição.

“Pensar essa programação é também pensar continuidade. A Fundação não se limita a preservar um acervo — ela atua na formação de leitores, no incentivo à escrita e na valorização do território onde está inserida. Esses 40 anos celebram uma trajetória, mas também projetam novos caminhos”, destaca Ticiano Martins, diretor-executivo.

Visitação

A Fundação Casa de Jorge Amado funciona no Largo do Pelourinho, em Salvador, em um dos casarões mais emblemáticos do Centro Histórico.

  • Funcionamento: segunda a sexta: 10h às 18h; sábado: 10h às 16h.
  • Ingressos: Inteira - R$ 20 | Meia - R$ 10. Quartas-feiras: entrada gratuita.

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Tags:

Cultura Fundação Casa de Jorge Amado Salvador

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