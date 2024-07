Casa de Umbanda promove samba e feijoada beneficente

Festa irá começar a partir das 13h na De Casa Eventos, localizada na Vila Laura - Foto: Divulgação

A Casa de Oração Irmãos e Fé (COIF) vai promover uma feijoada beneficente neste domingo, 14. A festa irá começar a partir das 13h na De Casa Eventos, localizada na Vila Laura, com shows da cantora Carla Victória, do grupo Quarteto in Samba e participação da banda Swing de Fora.

Fundada em 2008, a COIF realiza cerca de 300 atendimentos por mês. Com a demanda crescente, o objetivo é levantar fundos para a aquisição de uma sede própria. Atualmente, a instituição fica localizada no bairro da Lapinha, em Salvador.

“Nossa casa tem o tratamento de cura como principal finalidade, sempre respeitando os princípios da umbanda e tendo resultados surpreendentes. Ter a nossa sede irá nos permitir praticar a caridade com mais dignidade, já que a demanda vem aumentando bastante”, afirmou Alessandra Nascimento, dirigente da casa.

Curas

Consulente da COIF, Maria Esteva, de 62 anos, disse que conseguiu uma cura no local ao realizar o tratamento para câncer de mama com metástase nos ossos.

“Quando iniciei o Tratamento de Cura da COIF, fiz meus exames de rotina para acompanhamento da doença e as taxas de controle tinham dado altas. Precisei fazer um complexo exame de imagem (PET-CT) para investigarmos esse aumento e por incrível que pareça, o exame mostrou uma remissão do câncer nos ossos”, contou Maria.

“Para os médicos isso foi um milagre e para mim, o resultado de um belíssimo tratamento espiritual. Um tempo depois precisei trocar a medicação que eu já fazia uso por 5 anos por uma nova, que tem diversos efeitos colaterais esperados pelos médicos como anemia, baixa imunidade e até mesmo comprometimento da função hepática. No entanto, esse não foi o meu caso, graças a minha fé e ao trabalho da espiritualidade através da COIF tenho excelentes resultados nos meus exames de rotina. Tenho certeza que o Tratamento de Cura foi essencial para lidar com essa batalha na qual já estou saindo como vencedora. E continuarei com fé nos espíritos de luz que nos ajudam com tanta caridade em caminho para cura”, completou.

SERVIÇO

Evento: 7ª Feijoada da COIF

Atrações: Carla Victória | Quarteto in Samba | Swing de Fora (participação)

Data: 14 de julho, domingo

Horário: 13h

Local: De Casa Eventos - Rua Hélio de Oliveira, nº 200, Vila Laura

Ingressos: R$ 60 (individual) e R$ 110 (casadinha)

Informações: 71 98388-8290 (WhatsApp)

Instagram: @c.o.i.f