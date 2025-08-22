CASACOR Bahia lança II FENABA com desfile e música afro-baiana

A CASACOR Bahia receberá o evento de lançamento do II Festival Nacional de Artesanato na Bahia - Foto: Divulgação

A CASACOR Bahia receberá, no próximo dia 22 de agosto, às 18h, o evento de lançamento do II Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA. A noite será marcada por um desfile assinado pelo modelo e empresário Carlos Cruz, com modelos oriundos de comunidades periféricas, vestindo roupas, calçados e acessórios criados exclusivamente por artesãs e artesãos baianos. O tema do desfile, “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, promete traduzir em moda a força da cultura popular e da economia criativa do estado.

O evento vai reunir arquitetos, formadores de opinião, imprensa, autoridades e outros convidados. O público visitante da CASACOR também poderá participar do evento mediante ingresso da mostra, vivenciando de perto uma celebração que une arte, design, moda e música. A programação inclui uma abertura com apresentação completa de Cláudya Costta, com repertório afro-baiano, voz potente e conexão ancestral, seguida pelo desfile temático e encerramento com DJ Elton Santos.

”Faremos um dos maiores eventos do artesanato brasileiro. A Bahia é um celeiro de criatividade, que se conecta com a ancestralidade e a resistência do nosso povo. Temos ampliado investimentos no fomento para área e o Artesanato da Bahia se consolida como referência, gerando renda para muitas famílias”, afirmou o secretário da SETRE, Augusto Vasconcelos.

O modelo e empresário responsável pelo desfile, Carlos Cruz, destacou a importância do evento: ”O lançamento do FENABA vai ser um momento que une empreendedorismo e valorização da cultura negra, especialmente através do artesanato e da ancestralidade. O evento contará com um desfile que vai priorizar a acessibilidade, diversidade e inclusão. O projeto Periferia do Futuro capacita jovens, muitas vezes esquecidos, que vão brilhar na passarela da CASACOR Bahia, destacando a importância da arte como instrumento de transformação social”, enfatiza.

FENABA dobra de tamanho em sua segunda edição

O II Festival Nacional de Artesanato na Bahia acontecerá de 9 a 12 de outubro, na Arena Fonte Nova, com o dobro do espaço, proporcionando mais conforto ao público, estacionamento, área totalmente coberta, palco maior e a maior quantidade de artesãs e artesãos já reunida. O evento contará com a presença de 310 artesãs e artesãos da Bahia e, aproximadamente, 190 artesãos vindos de 18 estados do Brasil, além de shows de artistas baianos e de projeção nacional.

”Com expectativa de atrair mais de 8 mil visitantes por dia, o festival se consolida como o maior evento do segmento no país, sendo vitrine e ponto de negócios para centenas de artesãs e artesãos. Com o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o festival destaca o artesanato como um elemento fundamental na formação da identidade do povo baiano. Isso se expressa na culinária, com as panelas de barro; na figura da baiana, com seus trajes típicos; na capoeira; na música, com o berimbau e os atabaques — todos símbolos costurados pela nossa ancestralidade e pelas mãos de homens e mulheres que mantêm viva essa tradição. Esse é o espírito do II FENABA”, destaca o coordenador de Fomento ao Artesanato da Bahia, Weslen Moreira.

O Artesanato da Bahia é uma realização da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) em parceria com o Instituto Convida, Instituto Curupira e Instituto Brasileiro do Desenvolvimento do Esporte e Cultura (IBDE).

