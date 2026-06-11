Ceasinha mistura Copa do Mundo e clima junino em Salvador

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O São João estará unido com a Copa do Mundo na Ceasinha do Rio Vermelho neste mês de junho. O espaço realizará o evento “Copa x São João na Ceasinha” no próximo sábado, 13, a partir das 16h.

O equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) realizará a transmissão da estreia da Seleção Brasileira com um telão gigante. Além de contar com algumas atrações musicais e gastronomia de ponta para o público.

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O evento terá acesso gratuito ao público, sem cobrança de ingresso ou couvert artístico. Além de ambiente coberto, estacionamento, cerveja gelada e diversas opções gastronômicas na praça de alimentação, que permanecerá aberta até o encerramento.

Confira a programação completa de shows, que também acontecerão no dia 19 de junho, segundo jogo do Brasil:

13 de junho (sábado)

• 16h – Marco Leonardo (pré-jogo)

• 19h – Brasil x Marrocos

• 21h – Berguinho com participação de Kiko Xonado (pós-jogo)

19 de junho (sexta-feira)

• 19h – Rode Torres (pré-jogo)

• 21h30 – Brasil x Haiti