Cineteatro 2 de Julho recebe oficinas para o mercado de animação e games

Nina Novaes, Gabriela Borges, Jhoilson Oliveira, Gabriel Faindé, Mariana Ferrari e Angel Marques: o time completo das vozes do Universo da Voz - Foto: Silas Fernandes | Divulgação

Uma das atividades mais importantes do mercado publicitário e cinematográfico, e muito valorizada por uma parcela significativa dos frequentadores das salas de cinema e consumidores das plataformas de streaming como preferencial ao se assistir a um filme ou série de TV, a dublagem será um dos destaques da pioneira oficina O Universo da Voz, que tem início hoje, seguindo até o próximo sábado, dia 07, das 9h às 12h, no Cineteatro 2 de Julho (Federação). Com inscrições gratuitas, a oficina foca, também, em outros aspectos da voz para além da dublagem, destacando a locução publicitária, a audiodescrição, bem como a voz original para animação e localização de games.

Idealizadoras da oficina Universo da Voz, a produtora audiovisual e produtora de impacto, Nina Novaes, da Nina Produções Artísticas, e a comunicadora e atriz, especialista em trabalhos com a voz, Mariana Ferrari, conversaram com o jornal A TARDE sobre a gênese do projeto.

“Começamos a falar sobre essas habilidades e segmentos do mercado da voz, e logo vieram os gargalos da profissão no eixo Sudeste, e que, no Nordeste, geram outras demandas justamente por quase não ouvirmos falar", relembra Mariana. A atriz e comunicadora salienta as dificuldades atreladas a esse mercado percebendo, também, a oportunidade de expansão na capital baiana. "A ideia de fomentar esses temas surgiu justamente da necessidade de, ao abordá-los, suprir uma demanda de mercado que não existe em Salvador”, afirma.

Nina Novaes aborda que a ideia evoluiu a partir de um interesse em tornar mais amplo esse mercado às pessoas que desejam se profissionalizar nesse campo. "Foi de uma inquietação que surgiu a ideia de um projeto que viesse a dar acesso e informação de forma gratuita, aqui em Salvador, com intuito de reunir esses profissionais, descobrir talentos, atender necessidades das produtoras de animação e games, aquecendo o mercado baiano. O projeto da Nina Produções Artísticas foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Bahia, tendo o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia. Então, nosso maior desafio é tornar a Bahia um celeiro de artistas da voz e outros profissionais com conteúdos, além de muita personalidade e regionalidade", comemora a produtora.

Outro ponto destacado por Nina Novaes em relação à ementa da oficina está na capacidade que cada pessoa presente tem em observar os potenciais para suas vozes. "Buscamos elucidar aos participantes da oficina o que são essas habilidades da voz e suas diferenças. Além disso, queremos apresentar como é o mercado de trabalho, como iniciar nessa área e analisar esse campo relacionando-o às questões de regionalização, sotaques e curiosidades. E juntamente com as atividades teóricas, a oficina trará uma atividade prática que será realizada com cada participante e entregue como um material de amostra, um registro de voz”, explica.

Mercado de dublagem

“Alguns pontos importantes a serem ditos quando falamos em dublagem é que ela é uma importante ferramenta de inclusão social e cultural, bem como de identificação também para pessoas idosas, com baixa visão ou deficientes visuais, além de pessoas com baixa escolaridade e crianças. A dublagem torna possível a cultura e o acesso a tal obra e produto audiovisual a todos", pontua Mariana Ferrari ao falar sobre os aspectos não somente comerciais, mas, também, de importância social da dublagem como modo de inclusão de diversos públicos.

Mariana também destaca em sua fala o lado da valorização do profissional de dublagem dentro desse mercado e salienta as diferenças salariais nesse campo que passa por várias disparidades. "O ator em dublagem tem que estar pronto, tem que ter estudado muito. Dublagem seria o equivalente a uma especialização da área das artes cênicas, na qual, por exemplo, o ator seria o equivalente a clínico geral e um ator em dublagem um neurocirurgião", compara a atriz e dubladora.

“Leva-se pelo menos entre cinco a dez anos para se ter uma carreira e trabalhos em dublagem. Então, um ator / atriz não se especializa ou se profissionaliza somente com um curso. Leva-se tempo para entender e internalizar as técnicas da boa dublagem. Eu estou há seis anos na dublagem, mas não gravo muito (no caso, as chamadas escalas) por estar fora de SP e alguns estúdios e projetos só gravarem presencialmente. Mas a dublagem de forma remota é usual e comum, ainda mais no pós-pandemia, quando todos tiveram que se estruturar em suas casas para continuarem trabalhando", pontua Mariana.

Assim, nessa proposta de apresentação da oficina Universo da Voz, o projeto visa ir além do desenvolvimento técnico, abordando, também, aspectos práticos de gestão de carreira no campo da voz.

“Os participantes aprenderão como criar e divulgar portfólios, atrair clientes, construir presença digital e gerenciar sua autopromoção no mercado audiovisual", explica Nina Novaes, que destaca a parceria da oficina com o VI Animaí - Festival Baiano de Animação e Games. "Essa parceria tem o intuito de fomentar o audiovisual baiano e fazer network entre os contemplados na oficina com profissionais da voz, e produtores de animações e games que estarão presentes em Salvador durante o evento", comemora Nina.

‘Batalha da voz’

Outro destaque dentro da programação da oficina é a Batalha da Voz, que consiste em um show especial para destacar a atividade da dublagem dentro do audiovisual baiano. Nina Novaes aprofunda mais a mecânica da atividade.

“Trata-se de uma oportunidade para os participantes mergulharem no universo da dublagem e da interpretação de vozes, em um formato de roda de conversa que será mediada por mim. Durante a batalha, os participantes entrarão no universo da série Pedro e a Pedra Secreta, seriado baiano de animação em 3D que estreou no Prime Video" explica a produtora.

Presentes na ocasião, vão estar atores e atrizes profissionais que participaram da animação baiana que, inclusive, foi um dos últimos trabalhos de Harildo Déda, que fez a voz original de um dos personagens. Na Batalha da Voz, que acontece no encerramento da oficina no sábado, dia 07, das 14h às 17h, estarão presentes membros do elenco como Gabriel Faindé, que faz a voz original de Pedro; Gabriela Borges, dona da voz da personagem de Fafá, a amiga tecnológica de Pedro, bem como Jhoilson de Oliveira, que dá vida à voz do vilão Zirag, e Angel Marques, que criou a voz original da vilã Medina.

“A ideia é que eles compartilhem com os inscritos na oficina o processo de construção dos personagens e adaptação das vozes originais", destaca Nina. "Nessa atividade, os atores trocarão seus personagens, dublando uns aos outros em uma demonstração ao vivo de suas habilidades de improviso. Além disso, os alunos terão a chance de apresentar novas vozes originais, desafiando os personagens criados para Pedro e a Pedra Secreta", finaliza Nina.

OFICINA UNIVERSO DA VOZ / A partir de hoje até sábado (07), das 9h às 12h / CINETEATRO 2 DE JULHO - FEDERAÇÃO