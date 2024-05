Com cultura negra em destaque, Salvador bate recorde de turistas | A TARDE

No ano em que Salvador e a Bahia homenagearam e voltaram as atenções à cultura negra, com blocos afros sendo homenageados no Carnaval, a capital baiana bateu recorde de turistas, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho.

No primeiro trimestre foram registrados mais de 2 milhões de turistas, o que representa recorde de geração de receita, turismo, emprego e renda.

"Os turistas vêm aqui para ver o quê? Vêm para ver a praia, a arquitetura, que é cultura, que é patrimônio, mas vêm para viver a cultura da cidade", disse o secretário.



A declaração foi dada durante lançamento da Agência do Trabalhador da Cultura, nesta quarta-feira, 22.

Tourinho explica que a ferramenta visa instrumentar trabalhadores da cultura e auxiliar a competir, vencer editais, vender serviços, contratar e ser contratado de forma legal.

"Qualquer empreendedor passa por isso. E nós da cultura passamos mais tempo porque a gente não teve isso em nossa formação. A nossa formação enquanto empreendedor cultural não teve a formação técnica. São poucas faculdades, poucos cursos", declarou.

O secretário avalia ainda que a Agência faz Salvador avançar diante outras cidades ao por na sua estrutura já existente a cultura como pauta.

