Com dança e axé, Margareth Menezes é recebida em Salvador para G20 - Foto: Reprodução | Instagram @margarethmenezes

A cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes foi recebida neste sábado, 2, com muita música, dança e ancestralidade em Salvador, que vai sediar entre os dias 4 e 8 de novembro, a 3ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho (GT) de Cultura e a Reunião de Ministros de Cultura do G20.

A baiana foi recebida pelo percussionista do Olodum e produtor cultural, Bira Jackson, e outros musicistas e artistas baianos, e o momento foi registrado por vídeo e celebrado em suas redes sociais.

”Cheguei à minha querida Bahia, à minha cidade Salvador! Que alegria ser recebida com tanto carinho aqui na capital baiana, onde vai acontecer entre os dias 4 e 8 de novembro, as tão esperadas 3ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho (GT) de Cultura e a Reunião de Ministros de Cultura do G20”, escreveu a ministra.

“A Bahia, com sua riqueza cultural e ancestralidade, é o cenário perfeito para acolher este encontro histórico. Agradeço imensamente pela recepção calorosa, que reflete a energia e a hospitalidade do nosso povo”, continuou ela.

Margareth aproveitou para destacar a importância das reuniões que tem objetivo de fortalecer as ações e projetos referentes à cultura global. Antes da Bahia, os outros dois encontros do GT da cultura aconteceram na capital, Brasília, e no Rio de Janeiro, que também já foi capital do Brasil.

“O G20 da Cultura é um encontro internacional que reúne ministros e representantes culturais dos países mais influentes do mundo, com o objetivo de fortalecer a cooperação cultural e promover ações que valorizem a diversidade, a inovação e a preservação do patrimônio cultural global. Este evento é uma oportunidade valiosa para discutirmos o papel transformador da cultura e a construção de pontes entre as nações. E essa é a primeira vez que o Brasil é sede”, explicou a ministra..