Com dubladora de Daenerys e Star Wars, Anipólitan encerra em alta | A TARDE

A vigésima edição do Anipólitan , o maior festival de cultura pop da Bahia, chegou ao fim neste domingo, 17, em grande estilo. O evento aconteceu no Campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador.

Uma das principais atrações do encerramento foi a atriz e dubladora Carol Crespo. Com 30 anos de carreira, ela é a voz de personagens como Daenerys Targaryen, da série “Game of Thrones”, Shuri, de “Pantera Negra”, Le Blanc, de “League of Legends”, e diversos outros.

Ao Portal A TARDE, a profissional, que encantou o público do festival com sua passagem pelo Palco Ani, falou sobre a preparação para viver personagens icônicos da cultura pop.

“Todo ator, todo dublador tem que ser ator profissional, então você tem que ter essa bagagem já de interpretação e de construção de personagem. Na dublagem, você chega e fica sabendo do seu personagem e recebe o script na hora”, revelou. “A partir disso que, por exemplo, eu construí a Daenerys junto com a direção e construí a Shuri também. É um processo imediato, porque precisa ser ator profissional para ser dublador. A gente não tem um tempo para fazer um laboratório sobre o personagem”.

Na ocasião, a dubladora falou sobre o movimento da indústria de contratar personalidades que não são dubladores profissionais para dublar personagens em filmes e séries no Brasil. Chamada de star talent, essa pessoa geralmente é do meio artístico e empresta a sua voz, principalmente, para divulgar a produção em questão.



“Para a gente não é um acréscimo, nós temos excelentes profissionais que fariam todos esses papéis brilhantemente. São pouquíssimos star talent que fazem um trabalho brilhante, que é o patamar de dubladores profissionais. Não tem como a gente colocar a dublagem em outro patamar, até porque a gente sabe que a dublagem brasileira é a número um do mundo”, pontuou.

De acordo com Carol Crespo, a contratação de star talent acontece por causa do marketing. “É por isso que eles são chamados. [É algo que] foge da nossa alçada. A gente não tem como alcançar isso. Já vem como uma escolha do cliente, é uma questão realmente de marketing. Obviamente, nos que estamos o dia inteiro lá, lidando há tantos anos com a dublagem, a gente se propõe a fazer todos os personagens e faria muito bem, mas foi o que eu disse, não é uma escolha nossa”, completou.

Carol Crespo, dubladora de Daenerys Targaryen, da série “Game of Thrones” | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Em uma galáxia chamada Anipólitan…

O Anipólitan também reuniu neste domingo diversos apaixonados por “Star Wars” na capital baiana. Em todos os corredores do evento era possível encontrar um cosplay marcante de algum personagem de uma das maiores franquias do cinema - e que já expandiu para a televisão, animação, literatura e games.

Drielly Pires, conhecida pelo público como Patti Maionese, foi uma dessas fãs. Vestida de Ahsoka Tano, ela despertava o interesse imediato do público. Em conversa com o portal, ela contou que a sua série favorita do ano foi “Ahsoka”, a mais recente produção de Star Wars. “Eu esperei muito pela série. Esse é o meu momento”, celebrou.

Drielly Pires, conhecida pelo público como Patti Maionese | Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Além de Drielly, quem também foi ao Anipólitan celebrar seu amor pela criação do cineasta George Lucas foi Victor Karl, fundador do grupo Cosplay BA, que reúne os apaixonados pela arte no estado. Ele marcou presença com o cosplay de Baylan Skoll, definido por ele como um dos mais intrigantes e interessantes personagens recentes de Star Wars.

“Meu conteúdo favorito de Star Wars é Clone Wars e Rebels, e a série Ahsoka funciona como se fosse uma quinta temporada, introduz uma quinta temporada de Rebels e também introduz Balan Skull, que é o que eu estou fazendo e se tornou um dos meus personagens favoritos de Star Wars”, completou.

Victor Karl, fundador do grupo Cosplay BA | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Conselho Jedi Bahia também esteve presente e participou de um bate-papo com o tema “A Cultura Star Wars e o Papel do Conselho Jedi”. Além disso, teve uma mesa de conversa do Diário Rebelde comandada pelo youtuber João Marcelo.