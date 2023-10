Com ingressos a R$1, TCA traz espetáculo com grandes nomes da comédia | A TARDE

Em mais uma edição, o Domingo no TCA, promete uma noite de muitos risos, com o espetáculo “RECEBA!”, no dia 22 de outubro, às 18h. A montagem tem a direção de Thiago Almasy e reúne um elenco com grandes nomes da comédia baiana, como: Alan Miranda, Brida Aragão, Hamilton Jr, Lanni, Maurício Ramos, Matheus Buente, Paulo Papel, Raoni Beta, Renata Laurentino, Rodrigo Villa e o próprio Thiago Almasy.Os ingressos custam R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia).

A montagem marca o início de um novo projeto de comédia com múltiplas mídias, liderado por Thiago Almasy, criador da premiada websérie “Na Rédea Curta”, que foi adaptada para os cinemas, recentemente.

Domingo no TCA

O Domingo no TCA é uma iniciativa do Teatro Castro Alves, Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), que desde 2007 se compromete em ampliar e diversificar o seu público frequentador, oferecendo-lhe acesso a espetáculos qualificados, das mais diversas linguagens artísticas.

Serviços RECEBA! Quando: 22 de outubro de 2023 (domingo), às 18h Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves Quanto: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia) Ingressos: = Cota online: a partir de 18 de outubro, às 14h, pela plataforma Sympla Máximo de dois ingressos por CPF = Cota presencial: no dia do evento, no local, a partir das 16h, com acesso imediato do público Pagamento apenas em dinheiro | Um ingresso por pessoa Classificação indicativa: Livre