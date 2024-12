Com Nanda Costa e Lan Lanh, veja dica para garotada em Salvador

Projeto infantil audiovisual Uki Kirê Ké - Foto: Divulgação | Flora Torres

O BaZá RoZê vai realizar sua última edição de 2024 neste fim de semana, das 14h às 21h, no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, no Corredor da Vitória. O evento é uma feira de moda, arte e gastronomia dedicada ao empreendedorismo feminino e, nesta edição, celebra os 55 anos do museu, com o tema “Natal Astral”, trazendo uma programação que inclui apresentações musicais e outras atividades.

Os destaques vão para o show de Vanessa Melo, que se apresenta hoje às 18h e Sandra Simões, que sobe ao palco ao lado de Estevam Dantas e Leonardo Bittencourt no domingo, às 18h30.

Além das duas apresentações, as artistas Nanda Costa e Lan Lanh também estão presentes na programação deste primeiro dia, com o projeto infantil audiovisual Uki Kirê Ké. O trabalho será exibido em formato de "cineminha", acompanhada por atividades lúdicas. A entrada do BaZá é gratuita, e o público também pode aproveitar uma variedade de atividades, como oficinas de gravuras e enfeites criativos e brinquedos sustentáveis.

De acordo com Brenda Medeiros, idealizadora do BaZá RoZê, a escolha do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto para sediar o evento reforça o compromisso com a preservação da memória e da igualdade de gênero.

Em março deste ano, o espaço incluiu oficialmente o nome de D. Margarida em sua denominação, reconhecendo sua contribuição na preservação do acervo e na promoção da cultura baiana. “Nossa feira tem como objetivo unir arte, cultura e empreendedorismo feminino por meio da ocupação de equipamentos culturais e históricos da cidade de Salvador, convidando os baianos a conhecerem ainda mais o lugar de onde vieram e onde moram”, afirma Brenda.

Sandra e Vanessa

A programação musical é um dos destaques do “Natal Astral”. No sábado, Vanessa Melo apresenta um repertório inspirado na música afro-brasileira. Segundo a artista, suas escolhas dialogam diretamente com o tema do evento. “O trabalho com música afro-brasileira traz uma força ancestral e espiritual que reflete a energia cósmica e festiva do ‘Natal Astral’. Escolhi canções que criam uma atmosfera de união e elevação”, explicou.

Vanessa também comentou que vê o BaZá como um espaço importante para a música independente e a economia criativa em Salvador. “Esses eventos fortalecem a cena cultural local, criando uma rede de apoio entre artistas, público e empreendedores. É uma troca rica e vital para o crescimento das artes em nossa cidade”, pontuou.

No domingo, Sandra Simões, Estevam Dantas e Leonardo Bittencourt vão apresentar o show 4 Mestres da MPB, um tributo aos octogenários Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. “Esse show foi concebido em 2022 quando esses quatro ícones da MPB completaram 80 anos de idade. A escolha do repertório foi difícil, porque a vontade é de cantar tudo. mas ao mesmo tempo, é muito prazerosa e permite que a gente vá adicionando outras canções e fazendo atualizações. Começamos com Milton, trazendo um clima mais calmo, passamos por Gil e Caetano e encerramos com os sambas de Paulinho, levantando o público para cantar e dançar com a gente”, comentou Sandra.

A cantora, que já se apresentou em edições anteriores do BaZá, disse que gosta da proposta do evento de ter preservação cultural e igualdade de gênero como objetivos. “Não é a primeira vez que faremos o BaZá Rozê. É sempre muito bom. a gente consegue chegar num público mais diverso e de perfil muito interessante para nossa música. A cultura é um dos grandes pilares de Salvador e precisa ser valorizada”, afirmou.

O universo infantil

O projeto infantil Uki Kirê Ké, idealizado por Nanda Costa e Lan Lanh, é outro ponto alto da programação. Inspirado nas filhas gêmeas do casal, o projeto apresenta músicas e animações em 2D stop motion e paper cut, voltadas para a diversidade e a conexão entre crianças e adultos.

Nanda Costa conta que a ideia do projeto surgiu quando ainda estava grávida e encontrou um disco musical com músicas infantis gravado por Lan Lanh. “Descobri um CD com o nome Lan/Xuxa. Eram músicas que a Lan fez para mostrar para a Xuxa, antes de Só para baixinhos, na minha opinião, candidatas a hit. A gente nem sabe se a Xuxa chegou a ouvir as canções, mas confesso que fiquei feliz de ter encontrado essa ‘demo’ e, na hora, pensei no Orlando Ávila Kilesse (responsável pela parte visual) para colocar essas composições no mundo”, relembra.

O Uki Kirê Ké tem seis personagens principais, dois deles inspirados nas filhas das artistas, Kim e Tiê. “Queremos criar uma experiência que vá além do entretenimento, incentivando trocas e momentos de interação entre as crianças e quem cuida delas. A parte visual não traz um estímulo apelativo para criança. O nosso conceito tem como fundamento o que a gente gostaria de oferecer às nossas filhas. Os personagens são diversos. Tem indígena, autista, negra, gêmeos, miscigenado”, explicou Nanda.

Lan Lanh ressaltou o impacto das músicas na criação do projeto: “As meninas ouviam o disco e adoravam, então mantivemos a essência. Acrescentamos as vozes delas e alguns elementos novos para enriquecer o trabalho. O resultado é algo único, que conecta diferentes gerações”.

Feira, oficinas e integração

Além dos shows e do cineminha, o público poderá participar de oficinas criativas, como a de gravuras e enfeites natalinos, e explorar produtos de moda, arte e gastronomia oferecidos por empreendedoras locais. A feira também contará com brinquedos sustentáveis.

Para Vanessa Melo, a mistura de atrações e atividades que o evento combina, com arte, moda e gastronomia contribui para criar uma experiência sensorial única. “Essa integração permite ao público vivenciar diferentes camadas da cultura, criando um ambiente mais imersivo e memorável”, afirmou.

Com o “Natal Astral”, o BaZá RoZê encerra 2024 celebrando a diversidade cultural e o empreendedorismo feminino.

NATAL ASTRAL – ROZÊ OCUPA DEZEMBRO / Hoje e amanhã, das 14H ÀS 21H / MUSEU CARLOS E MARGARIDA COSTA PINTO (Corredor da Vitória) / GRATUITA

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.