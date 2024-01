Com o pai e Regina Casé, Preta Gil agradece em missa no Pelourinho | A TARDE

Cantora, compositora, atriz, empresária e grata. Assim pode ser definida a artista Preta Gil, que venceu um câncer e escolheu Salvador para celebrar o restabelecimento da saúde dela. Em uma missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho, a artista agradeceu pela cura da doença nesta sexta-feira, 5, ao lado de familiares, amigos, políticos e populares.

Preta Gil foi recebida com cânticos, abraços e mensagens de força e incentivo dos irmãos da igreja. Ela falou sobre a importância de ter ganhado tanto apoio e de como a fé teve um papel fundamental no seu processo de cura.

"É um momento de muita gratidão. A minha fé com certeza me curou, eu tenho certeza absoluta disso. A fé, o amor das pessoas, a fé que eu recebi de manifestações de pessoas com religiões diferentes. E isso eu acho que é algo que a gente busca, essa união independente de que religião a gente tenha", contou.

A cantora Preta Gil, assim como toda a sua família, tem uma boa relação com a Igreja do Rosário dos Pretos. À imprensa, ela detalhou o motivo de ter escolhido fazer a missa de Ação de Graças neste local.

"Eu tenho essa igreja no meu coração desde pequena. Eu frequento ela. Padre Lázaro foi muito querido, generoso. Badá, nosso amigo da família, fez uma missa no meu aniversário. Eu não pude estar, porque eu estava no meio de um tratamento oncológico me recuperando. Agora que o tratamento acabou e eu estou me reabilitando, achei que era muito importante agradecer. A gente tem que agradecer sempre o fato de estarmos vivos, com saúde, que é o nosso maior bem", explicou.

Quem também falou sobre a relação da Família Gil com a igreja foi o produtor cultural Geraldo Badá, que está na luta contra um câncer de próstata e organizou a celebração.

"Essa igreja foi a igreja escolhida porque a irmã dela, Bela Gil, foi batizada aqui. A irmã dela sempre está vindo aqui. E tem a ver com a família. O Gil, quando esteve doente, a gente fez a missa de ação de graça aqui também", disse ao Portal MASSA!.

Confira os registros da missa:

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

