Concerto de Natal da Osba promete encantamento no domingo

- Foto: Taylla de Paula

O tradicional concerto de Natal da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) encerra a temporada 2024 com uma apresentação especial, repleta de reflexões e celebrações. O evento acontece neste domingo, 22, às 17h, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. A entrada é gratuita e contará com a participação da soprano Maria Carla Pino Cury e do spalla da OSBA, o violonista Francisco Roa.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o repertório do concerto traz uma seleção de obras que equilibram introspecção e celebração. Entre os destaques, estão a Suíte do Balé Quebra-Nozes, de Tchaikovsky (1840-1893), um clássico associado à magia natalina; Song to the Moon, da ópera Rusalka, do compositor tcheco Antonín Dvorák (1841 - 1904); e Bailèro, da coletânea Chants d’Auvergne, do francês Joseph Canteloube (1879 - 1957).

Também integram o programa trechos de O Messias e árias da ópera Júlio César no Egito, ambos do alemão Georg Friedrich Händel (1685-1759), além de Christmas Festival, de Leroy Anderson (1908-1975), que adiciona um tom festivo à apresentação. Complementando a programação, invenções sinfônicas sobre temas natalinos, como Adeste Fideles, reforçam o encanto e celebração.

Entre as participações especiais estão a soprano Maria Carla Pino Cury, reconhecida como uma das maiores do país, e o spalla da Osba Francisco Roa, carinhosamente chamado de Pancho. Ele interpretará In Memoria, uma peça que, segundo o maestro Prazeres, “propõe uma reflexão e meditação” em sintonia com o espírito natalino.

Com uma trajetória que a levou dos palcos europeus aos concertos no Brasil, Maria Carla Pino Cury construiu uma relação especial com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Para ela, cantar ao lado da Osba, sob a regência do maestro Prazeres, não é apenas uma apresentação, mas uma experiência de conexão e afeto.

“Amo cantar com a Osba! A primeira vez foi no concerto OsBarris, na Biblioteca Central, e foi uma experiência incrível. A orquestra é maravilhosa. Saber que vou cantar com eles é sempre uma alegria enorme e, ao mesmo tempo, um conforto, como se eu estivesse voltando para casa", diz.

Tradição e emoção

Com duração de mais de uma hora de apresentação, o espetáculo não apenas encerra o ano da Osba, mas também celebra uma combinação de tradição e renovação, trazendo novos ares à música clássica e ao espírito natalino em Salvador.

Para o maestro Carlos Prazeres, o concerto vai além da música, sendo uma oportunidade de conectar o público a emoções profundas e significados simbólicos. "O Natal, independente de religião, é uma celebração ecumênica que conecta as pessoas a um espírito de reflexão e lembrança. Quando pensamos no Natal, lembramos não apenas dos momentos atuais, mas também de nossos antepassados, das pessoas que já não estão mais conosco para comemorar. É uma época de conexão e recordação. Além disso, o Natal, estando tão próximo do Ano Novo, traz esse caráter reflexivo de olhar para o que fizemos ao longo do ano e pensar no que ainda queremos realizar. Proporcionar esse ambiente de meditação e conexão através da música de concerto é muito simbólico e especial" diz o maestro da OSBA.

A soprano Maria Carla Pino Cury também ressaltou a emoção de interpretar as obras escolhidas para a apresentação. “Interpretar peças tão marcantes em um concerto de Natal é uma experiência única. A música tem esse poder de tocar cada pessoa de forma muito particular, e meu desejo é que, por meio da minha voz, o público possa encontrar momentos de paz, reflexão e emoção. Cantar em um cenário tão especial, só intensifica essa conexão, trazendo ainda mais significado a cada nota”, afirmou a artista.

O concerto também marca a estreia oficial de novos talentos que se juntaram à orquestra. Entre eles estão jovens violinistas e a trompetista Alana Rana, que reforça a presença feminina em um ambiente tradicionalmente masculino. Para esses músicos, o concerto natalino será a primeira grande apresentação ao público após participações em eventos menores.

Prazeres ainda destacou o papel transformador da música, enfatizando seu poder de unir e emocionar. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência que transcenda o palco, alcançando o coração de cada pessoa na plateia. Queremos que o público deixe o concerto renovado, carregando consigo mais paz, esperança e inspiração para o ano que está por vir”, conclui.

NATAL DA OSBA / Domingo (22), 17h / Igreja de São Francisco (Pelourinho) / Entrada franca, sujeita à lotação

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.