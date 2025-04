‘CONDAN.SSA: Convergências em Dança Salvador’ agita o Goethe

Goethe-Institut será palco de festival - Foto: Felipe Aguiar

A partir de amanhã, o Goethe-Institut será palco de um espetáculo especial: a segunda edição do Convergências em Dança Salvador (ConDan.SSA), festival que inclui mostras de dança, workshops, rodas de conversa e jam sessions. O evento, que acontece em abril como uma homenagem ao mês da dança, vai até o próximo domingo, dia 13.

Com participação de profissionais da dança de todo o Brasil, o projeto foi idealizado pelos bailarinos e amigos Caio Vinícius Santos Lopes, Maria Victória Vieira e Andreza Bastos Reis, quando perceberam a ausência de eventos voltados para essa manifestação artística na Bahia.

“A gente já viajou para alguns lugares no Brasil: Belo Horizonte, São Paulo, outros lugares que tem vários encontros muito legais. Aqui em Salvador também tem uma cena de eventos, mas um pouco reduzida, então a gente queria trazer mais um evento para essa cena. E que neste evento houvesse uma diversidade de estilos que proporcionasse uma experiência diferente para as pessoas, que expandisse realmente esse horizonte da dança”, conta Caio.

Assim nasceu, em março de 2024, o ConDan.SSA, na Casa Rosa, Rio Vermelho. Agora, o evento chega à segunda edição com uma nova estadia: o Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória.

A mudança se deu a partir do intuito de promover um evento itinerante, que ocupa diferentes espaços da cidade através da dança. “E espaços que tem a ver, que são normalmente espaços coloridos, que têm esse elemento da cultura viva, né?”, pontua o idealizador.

Este ano, o foco foi expandir ainda mais o festival. Enquanto a primeira edição contou com a participação de dez professores, por exemplo, a segunda traz 17 profissionais do Brasil inteiro para ministrar workshops, dar palestras e conversar com o público.

A decisão demonstra o equilíbrio que o evento busca atingir entre a valorização da cultura local e o intercâmbio cultural com profissionais Brasil afora, sobretudo para os artistas baianos que não têm condições de viajar para congressos ou aulas de dança em outros estados.

Para Guego Anunciação, professor nas escolas de dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e participante do ConDan.SSA, é essencial que esse tipo de evento ganhe mais espaço no cenário baiano.

“A gente tem profissionais de qualidade na cidade, tem profissionais de muito renome na cena nacional e internacional também. Ter o ConDan em Salvador, no mês da dança, reafirma isso. Eu acho que é legal essa coisa da Bahia ser considerada um celeiro de talento, por exportar muita gente. Mas tem gente que continua aqui, desenvolvendo ações, e reforçam o quão potentes são os fazedores de dança aqui. Isso nos tira desse lugar de ter que viajar para fazer aulas ou para conhecer outras pessoas e coloca novamente Salvador no eixo nacional de fazedor de dança e de cultura”, diz Guego.

Além das aulas e workshops, o evento também contará com atividades para o grande público, como as Mostras Artísticas ConMov - Convergências em Movimento e o JamConDan, que tem como proposta ser um espaço para trocas e movimentos em uma jam session com música ao vivo, que ficará por conta dos artistas convidados Paulo Pitta e Rafael Kalunga.

Celebração da comunidade

Guego Anunciação nutre a paixão pela arte desde os 13 anos. Hoje, aos 33, transmite para estudantes e outros bailarinos o conhecimento e o amor pelo ofício. No ConDan.SSA, viu mais uma oportunidade de fazer isso: nesta edição, ministrará um workshop de balé clássico e se apresentará ao lado de sua companhia, a Reforma Cia de Dança.

Um dos diferenciais do festival é a promoção de um encontro sem a necessidade de atividades competitivas, muito presentes em eventos de dança.

Para Guego, o caráter de reconhecimento dos pares é justamente um dos fatores que fazem o ConDan ser tão significativo. “Geralmente, festivais e encontros de dança que ganham certa visibilidade são aqueles que promovem uma espécie de competição. Não é o caso do ConDan, que promove, na verdade, o encontro entre fazedores da dança, sejam eles profissionais ou não profissionais, para que compartilhem suas práticas, conheçam uns aos outros. Isso é fundamental do evento, porque vai além de títulos que definem o que é bom e o que não é”, afirma.

No ConDan.SSA, todos os tipos de dança têm espaço. Estilos contemporâneos encontram o ballet clássico, profissionais encontram aquelas pessoas que geralmente ficam na plateia, mas decidiram se arriscar.

“Eu acho que juntar essas pessoas que se alimentam de alguma forma de dança é muito bonito. A beleza do ConDan é pensar numa programação democrática, que vai abrangendo muitas estéticas de dança. Tem dança contemporânea e tem ballet clássico. É plural, não é um único movimento de dança”, diz Guego.

Dina Cardoso, pedagoga e professora de dança de Itapetinga, no centro-sul baiano, concorda. Dona de sua própria escola de dança, ela é uma das profissionais que sairão de outras cidades para compartilhar seus conhecimentos com os participantes do ConDan: ministrará um workshop e levará dois trabalhos coreográficos para o festival.

Segundo ela, o evento é uma oportunidade de mostrar a dança que é produzida em todos os cantos do Brasil, e que tem talento – e muito – nas cidades do interior.

“A nossa área da área da cultura e do entretenimento foi muito afetada durante a pandemia, então a gente está retomando todo o atraso. Eventos como esse, de visibilidade e de protagonismo para a galera da dança, são muito importantes. Eu destaco a questão do interior várias vezes na minha fala, porque a gente precisa também do espaço, a gente precisa também mostrar que há uma potência, uma importância dessa dança, desse teatro, dessa música, do que é produzido relacionado à cultura e à arte no interior da nossa Bahia”, defende.

Cada testemunho dos participantes mostra que o nome do evento não é por acaso. “Muitos grupos às vezes não se conhecem e, a partir daquele momento, procuram saber, começam a seguir nas redes sociais e passam a ir em espetáculos desses grupos. Não tem nenhum caráter competitivo, só a vontade de juntar essas pessoas, fazer um coletivo e tornar a cena mais forte”, afirma o idealizador Caio Vinícius.

ConDan.SSA - Convergências em Dança Salvador / A partir de amanhã até domingo (13), das 8h às 21h30 / Goethe-Institut Salvador (Av. Sete de Setembro, 1809) / Classificação indicativa: 12 anos / Confira programação e preços no perfil @condan.ssa

