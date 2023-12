Conferência da Cultura na Bahia debate participação social e políticas | A TARDE

A abertura da VI Conferência Estadual da Cultura aconteceu nesta quarta-feira, 6, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. O evento tem o objetivo de ampliar e fortalecer a participação social na cultura por meio de troca de experiências entre fazedores e fazedores de arte e cultura de diversas regiões do estado.

O processo incluiu etapas municipais e territoriais que acontecem desde agosto nos 27 territórios de identidade da Bahia. A programação da Conferência inclui debates sobre seis eixos temáticos, envolvendo parlamentares e gestores públicos. Por fim, será elaborada a Carta de Feira de Santana, que apresentará propostas para a cultura baiana na etapa nacional.

Nesta edição, o tema é “Cultura e Democracia em construção na Terra da Liberdade”. Amanda Cunha, superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura, explica que o chamariz dialoga com a abordagem nacional.

"Aqui na Bahia, estamos trazendo essa ideia de retomada do Ministério da Cultura, retomada de um processo democrático de construção a partir das eleições de 2022, onde foi possível a gente sair desse estado de criminalização dos fazedores e fazedores de cultura do Brasil e de reinvestimento na cultura", explica.

"Isso, inclusive, é um pacto democrático no campo das políticas públicas. A gente conseguiu dialogar com a realidade nossa desse ano, que é o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia", contou Amanda em entrevista ao Portal A TARDE.

Amanda explica que a Conferência não encerra em Feira de Santana. A delegação eleita irá a Brasília em março para participar da conferência nacional de cultura.

"É onde toda a delegação dos estados do Brasil vão se reunir para debater as políticas públicas. Elaborar o que virá a ser o nosso novo plano nacional de cultura. Então, quem irá colher a nossa delegação da Bahia lá será o Ministério da cultura. Quem irá colher nossas propostas será o Ministério da cultura, no mês de março e sai daqui hoje".